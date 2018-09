POINT Marchés-Les tensions commerciales freinent le rebond à Wall Street

NEW YORK, 10 septembre (Reuters) - Wall Street a fini sur une note étroitement irrégulière lundi, le rebond favorisé par l'espoir de nouvelles mesures de baisses d'impôts aux Etats-Unis ayant été freiné par Apple qui a pâti des tensions commerciales entre Washington et Pékin. L'indice Dow Jones a perdu 59,47 points, soit 0,23%, à 25.857,07. Le S&P-500, plus large, a pris 5,45 points, soit 0,19%, à 2.877,13. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 21,62 points (+0,27%) à 7.924,16 points. Si le Dow n'avait perdu que 0,19% la semaine dernière, le S&P-500 avait lâché 1,03% et le Nasdaq avait reculé de 2,55%, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis le mois de mars. Les Républicains doivent présenter cette semaine à la Chambre des Représentants un projet de baisses d'impôts en vue des élections de mi-mandat du 6 novembre, qui s'ajouteraient à la réforme de la fiscalité de 2017 de Donald Trump. "Le sentiment des investisseurs est positif et ils anticipent d'éventuelles nouvelles baisses d'impôts à court terme", dit Matt Watson, gérant chez James Advantage Funds. Mais les tensions commerciales restent préoccupantes: le président américain a menacé vendredi d'étendre sa politique de relèvement des droits de douane à la quasi-totalité des produits importés de Chine aux Etats-Unis et la Chine a prévenu qu'elle répliquerait à toute offensive de Washington. "Les marchés restent soumis à la forte pression de toute une série de vents contraires", note Tim Love, responsable de l'investissement sur les marchés émergents chez GAM Holding AG. VALEURS Apple a cédé 1,34% après les déclarations du groupe concernant l'impact possible de la hausse des droits de douane sur ses produits, qui ont incité Donald Trump à lui conseiller de rapatrier sa production sur le sol américain. Les valeurs de l'assurance ont aussi reculé alors que le centre américain des ouragans (NHC) a annoncé dans l'après-midi que l'ouragan Florence, qui doit frapper la Caroline du Nord et du Sud jeudi, était désormais classé en catégorie 4, la deuxième plus forte sur l'échelle de Saffir-Simpson. Travelers a cédé 1,91% et United Health 3,19%. En revanche, la chaîne de bricolage et de matériaux de construction Home Depot en a profité et a pris 2,16%. Tesla a bondi de 8,46% après que les brokers Baird et Bernstein ont publié des notes dans lesquelles ils prévoient que le constructeur de voitures électriques est en voie de générer un profit et un "cash flow" positif au second semestre. LA SÉANCE EN EUROPE Les principales Bourses européennes, Londres exceptée, ont terminé sur une note positive, profitant entre autres de la forte hausse des valeurs italiennes après des déclarations rassurantes de Rome sur son budget. Londres a fini quasi-inchangée, pénalisée par la hausse de la livre sterling en réaction à l'évocation d'un possible accord d'ici deux mois entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sur le Brexit. Le palmarès des plus fortes performances du Stoxx 600 a été dominé par des valeurs italiennes, après les déclarations du ministre des Finances italien sur la politique budgétaire de Rome. Giovanni Tria a assuré entre autres que certaines des promesses les plus radicales de la coalition gouvernementale ne seraient mises en oeuvre que progressivement. A SUIVRE PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 SEPTEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 05h30 Emploi salarié (définitif) T2 +0,20% GB 08h30 Demandeurs d'emploi juillet +10.000 +6.200 Taux de chômage 4,0% 4,0% DE 09h00 Indice ZEW du sentiment des septembre -14,0 -13,7 investisseurs US 14h00 Stocks de grossistes juillet +0,7% +0,7% Ventes de grossistes +0,3% -0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25857,07 -59,47 -0,23% +4,60% S&P-500 2877,13 +5,45 +0,19% +7,61% Nasdaq 7924,16 +21,62 +0,27% +14,79% Nasdaq 100 7447,68 +17,42 +0,23% +16,44% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1466,79 +6,12 +0,42% -4,10% Eurostoxx 50 3309,28 +15,92 +0,48% -5,56% CAC 40 5269,63 +17,41 +0,33% -0,81% Dax 30 11986,34 +26,71 +0,22% -7,21% FTSE 7279,30 +1,60 +0,02% -5,31% SMI 8930,24 +87,13 +0,99% -4,81% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1595 1,1551 +0,38% -3,34% Dlr/Yen 111,17 111,05 +0,11% -1,33% Euro/Yen 128,93 128,30 +0,49% -4,62% Dlr/CHF 0,9748 0,9691 +0,59% +0,05% Euro/CHF 1,1306 1,1196 +0,98% -3,28% Stg/Dlr 1,3025 1,2921 +0,80% -3,60% Indice $ 95,1470 95,3650 -0,23% +3,28% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1195,11 1195,36 -0,02% -8,24% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 159,74 -0,21 Bund 10 ans 0,40 -0,00 Bund 2 ans -0,55 -0,00 OAT 10 ans 0,72 +0,00 +31,26 Treasury 10 ans 2,94 -0,01 Treasury 2 ans 2,72 +0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 67,56 67,75 -0,19 -0,28% +11,82% Brent 77,41 76,83 +0,58 +0,75% +15,76% (Caroline Valetkevitch et Shreyashi Sanyal, Marc Angrand et Juliette Rouillon pour le service français)

