POINT Marchés-Les tensions commerciales pèsent encore, le CAC surnage

* Les indices européens terminent dans le désordre * Le CAC dans le vert, le Dax et le FTSE dans le rouge * Pékin demande à l'OMC la permission de sanctionner Washington * Les marchés craignent une réaction de Donald Trump par Patrick Vignal PARIS, 11 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé mardi dans le désordre, les tensions commerciales réduisant encore l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués. Hésitants en début de séance, les indices de référence ont plongé dans le rouge à l'annonce que la Chine demanderait la semaine prochaine à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) l'autorisation d'imposer des sanctions aux Etats-Unis, dernier épisode en date dans l'affrontement commercial que se livrent les deux premières économies du monde. Le CAC 40 parisien a redressé la tête pour finir de justesse en territoire positif (+0,27% à 5.283,79 points) mais le Footsie britannique a cédé 0,08% et le Dax allemand a perdu 0,13%. Le FTSEurofirst 300 a abandonné 0,11% et le Stoxx 600 0,05%}, l'indice EuroStoxx 50 terminant pour sa part en très légère hausse (+0,07%). "Les relations entre les Etats-Unis et la Chine ont pris un nouveau virage", commente l'analyste David Madden (CMC Markets). "L'initiative de Pékin pourrait provoquer une réaction de Donald Trump et les investisseurs délaissent les actions". VALEURS Les plus fortes baisses sectorielles sont pour l'automobile (-0,95%) et les ressources de base (-0,77%), deux compartiments sensibles aux tensions commerciales. Dans ce contexte, les plus nets replis du CAC 40 sont Valeo (-4,88%) et Renault (-2,46%). La plus forte hausse sectorielle en Europe est pour le compartiment du pétrole et du gaz (1,42%) dans le sillage de la hausse des cours du brut. La progression la plus spectaculaire du Stoxx 600 est pour le spécialiste finlandais des articles de sport Amer Sport, qui a bondi de près de 19% après avoir confirmé l'intérêt du chinois Anta Sports Products pour un possible rachat. En tête du SBF 120, GTT (+6,78%) a bénéficié de l'annonce d'une nouvelle commande pour des cuves de transport de gaz naturel liquéfié (GNL). Juste derrière, Ubisoft (+4,25%) a profité quant à lui d'une recommandation d'achat de JPMorgan. A WALL STREET Les trois indices de référence de la Bourse de New York ont ouvert dans le rouge mais reprennent des couleurs pour évoluer en hausse timide à l'heure de la clôture en Europe. LES INDICATEURS DU JOUR Du côté des indicateurs macroéconomiques, la croissance salariale a dépassé les attentes sur les trois mois à fin juillet en Grande-Bretagne, les entreprises ayant du mal à recruter le personnel qu'il leur faut. Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes ont augmenté légèrement moins que prévu en juillet, avec une nouvelle baisse des stocks de voitures, mais cela ne devrait pas modifier les anticipations selon lesquelles la reconstitution des stocks aura un impact positif sur la croissance au troisième trimestre. TAUX Du côté des emprunts d'Etat, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris près de trois points de base à 0,43%, son plus haut niveau depuis un mois , à deux jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Même mouvement du côté du taux des Treasuries à 10 ans qui grimpe à 2,97%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui est repassé sous 1,16 dollar . PÉTROLE Les cours du pétrole évoluent en hausse d'environ 1,5%, toujours soutenus par la perspective d'une prochaine diminution de l'offre iranienne à cause des sanctions économiques américaines visant Téhéran. ÉMERGENTS Les tensions commerciales et la volatilité des devises pèsent encore sur les marchés émergents, dont l'indice MSCI abandonne 0,9%. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a fini en baisse de 0,18%, au plus bas depuis le 28 janvier 2016. GESTION-Pictet juge exagérée la correction sur les émergents GRAPHES-1998-2018, la crise des émergents 20 ans après, l'euro à la fête ? GRAPHES-Cinq questions pour la BCE avant la réunion de jeudi nL5N1VX2IZ LA SITUATION SUR LES MARCHÉS LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Eurofirst 1465,2 -1,59 -0,11% -4,21 300 0 % Eurostoxx 3311,6 +2,38 +0,07% -5,49 50 6 % CAC 40 5283,7 +14,16 +0,27% -0,54 9 % Dax 30 11970, -16,07 -0,13% -7,33 27 % FTSE 7273,5 -5,76 -0,08% -5,39 4 % SMI 8914,9 -15,30 -0,17% -4,98 4 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % YTD r Points Dow Jones 25997, +140,1 +0,54% +5,17 18 1 % S&P-500 2889,7 +12,65 +0,44% +8,09 8 % Nasdaq 7972,0 +47,84 +0,60% +15,4 0 8% Nasdaq 100 7503,2 +55,61 +0,75% +17,3 8 0% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1583 1,1592 -0,08% -3,45 % Dlr/Yen 111,58 111,11 +0,42% -0,97 % Euro/Yen 129,25 128,83 +0,33% -4,39 % Dlr/CHF 0,9740 0,9749 -0,09% -0,03 % Euro/CHF 1,1283 1,1302 -0,17% -3,47 % Stg/Dlr 1,3002 1,3025 -0,18% -3,77 % Indice $ 95,267 95,150 +0,12% +3,41 0 0 % OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1193,8 1195,4 -0,13% -8,34 5 3 % TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 159,36 -0,33 Bund 10 ans 0,43 -0,00 Bund 2 ans -0,55 -0,01 OAT 10 ans 0,74 +0,00 +31,0 7 Treasury 10 2,97 +0,04 ans Treasury 2 2,74 +0,03 ans PETROLE Cours Précéd Var Var.% YTD ent Brut léger 69,04 67,54 +1,50 +2,22 +14,27 US % % Brent 78,74 77,37 +1,37 +1,77 +17,75 % % (Édité par Juliette Rouillon)

0 0