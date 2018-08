POINT Marchés-Petite hausse en vue en Europe avec Wall Street et l'Asie

* Le S&P 500 américain a fini tout près de son record de janvier * Washington relèvera le 23/8 les droits de douane sur $16 mds de produits chinois * Les exportations chinoises ont augmenté plus qu'attendu en juillet * Le dollar cède du terrain par Marc Angrand PARIS, 8 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques, qui profitent de la vigueur des profits des entreprises américaines et des espoirs de nouvelles mesures de relance budgétaire en Chine pour compenser l'impact des droits de douane décidés par Washington. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner trois points, soit environ 0,1%, dans les premiers échanges, le Dax à Francfort 21 points (0,17%) et le FTSE à Londres 13 points (0,17%). La Bourse de Tokyo est pratiquement stable à moins d'une demi-heure de la clôture et l'indice MSCI regroupant les principales valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon gagne 0,8%. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai abandonne 0,41% après l'annonce par le représentant américain au Commerce du relèvement le 23 août, de 10% à 25%, des droits de douane sur une seconde tranche de produits importés de Chine aux Etats-Unis représentant un montant total de 16 milliards de dollars. La nouvelle a occulté les chiffres supérieurs aux attentes du commerce extérieur chinois en juillet: les exportations ont augmenté de 12,2%, plus qu'attendu, en dépit des barrières commerciales mises en place par l'administration Trump. L'excédent commercial de la Chine ressort toutefois nettement inférieur au consensus, les importations ayant elles aussi fortement progressé. Le repli des marchés chinois est toutefois tempéré par les espoirs de voir les autorités chinoises adopter de nouvelles mesures de soutien à la croissance. L'EURO À PLUS DE 1,1620 DOLLAR Mardi, Wall Street a fini dans le vert, l'indice Standard & Poor's 500 , en hausse de 0,28% en clôture, se rapprochant de son record de janvier, grâce entre autres aux valeurs technologiques. L'indice Vix de volatilité du CBOE, baromètre de la nervosité des investisseurs, est quant à lui retombé à son plus bas niveau depuis sept mois, sous 11 points. La séance à New York a aussi été marquée par un bond de 11% de l'action Tesla après l'annonce par son PDG, Elon Musk, d'un projet de retrait de la cote. Sur le marché des changes, le dollar se déprécie de 0,21% face à un panier de devises de référence et l'euro est remonté à plus de 1,1620 dollar, amplifiant le rebond entamé mardi face au billet vert. "Les réactions du marché face aux grands titres sur la guerre commerciale USA-Chine s'atténuent", constate Masafumi Yamamoto, responsable de la stratégie devises de Mizuho Securities. "Si des signes nets d'un ralentissement de l'économie américaine dû aux droits de douane imposés en juillet apparaissent, je pense que le marché commencera à intégrer un ralentissement ou un arrêt de la hausse des taux de la Réserve fédérale." L'"indice dollar" a gagné plus de 6% depuis la mi-avril, soutenu par le resserrement de la politique monétaire américaine Le yuan chinois, lui, se stabilise non loin du plus haut d'une semaine atteint en début de séance. Les cours du pétrole sont pratiquement stables après avoir pris près de 2% sur les deux premières séances de la semaine. Le Brent se traite autour de 74,60 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) autour de 69,30. Aucun indicateur majeur n'est à l'agenda mais la Banque de France publie à 06h30 GMT sa première projection de la croissance du troisième trimestre. VALEURS À SUIVRE : * AIR FRANCE-KLM a fait état mercredi d'une hausse de 1,9% de son trafic en juillet et d'une amélioration de 0,1 point de son coefficient d'occupation. * CASINO - Bernstein a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "performance de marché" et ramené son objectif de cours de 35 à 26 euros. * BMW a décidé de rappeler 324.000 véhicules diesel vendues en Europe pour réparer un défaut à l'origine de 27 incendies en Corée du Sud, a rapporté mardi le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. * AEGON a annoncé mardi la cession à SCOR de la quasi-totalité de sa part résiduelle dans la réassurance-vie aux Etats-Unis, une transaction qui devrait se solder par une perte avant impôt d'environ 90 millions d'euros. * E.ON a déclaré mercredi que la concurrence restait intense pour ce qui est d'attirer la clientèle et le premier groupe allemand de services aux collectivités par la capitalisation a fait état de résultats semestriels conformes aux attentes. * AHOLD DELHAIZE a publié mercredi des résultats trimestriels conformes aux attentes et dit s'attendre à une amélioration de ses ventes au troisième trimestre tout en confirmant ses objectifs de synergies. * PIRELLI a publié mardi un bénéfice opérationnel semestriel ajusté en hausse de 6,8% et confirmé ses objectifs annuels de rentabilité et d'endettement net, mais il a revu en baisse sa prévision de croissance organique des ventes, désormais attendue autour de 7% contre au moins 9% auparavant. 