POINT Marchés-Petite hausse en vue, timide espoir de progrès sur le commerce (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les investisseurs espèrent des progrès sur le commerce USA-Chine * La livre turque se stabilise, malgré l'abaissement des notes souveraines * Le dollar en légère hausse, l'euro autour de 1,1415 * La semaine sera animée par les banques centrales par Marc Angrand PARIS, 20 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse lundi mais la prudence pourrait limiter leur progression dans l'attente des discussions annoncées entre les Etats-Unis et la Chine sur leurs échanges commerciaux et à l'orée d'une semaine qui sera animée entre autres par les déclarations des grandes banques centrales et de leurs dirigeants. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,29% pour le CAC 40 à Paris, de 0,36% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,18% pour le Stoxx 600. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,32% , pénalisé entre autres par le secteur des semi-conducteurs. A Shanghai, la tendance est hésitante: l'indice SSE Composite gagne 0,46% mais il a touché en séance un nouveau plus bas de près de deux ans et demi. Le yuan, à 6,8555 pour un dollar, s'apprécie légèrement et a atteint son plus haut niveau depuis une semaine, s'éloignant ainsi de la barre symbolique de 7,0 pour un dollar. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,66%. La Chine reste en tête de liste des préoccupations des investisseurs, faute d'avancée concrète vers un apaisement des tensions commerciales entre Pékin et Washington. Plusieurs médias ont rapporté que les prochaines discussions entre représentants des deux premières économies mondiales auront lieu mardi et mercredi, donc juste avant la date prévue pour l'application de nouveaux droits de douane américains sur 16 milliards de dollars (14 milliards d'euros) de produits chinois. LES ESPOIRS SUR L'ALENA ONT SOUTENU WALL STREET VENDREDI Par ailleurs, les services du représentant américain au Commerce ont annoncé vendredi la prolongation - de trois à six jours - des auditions d'entreprises concernées par l'extension des droits de douane à 200 milliards de dollars de produits chinois. Ces auditions ne s'achèveront donc pas avant lundi prochain, 27 août. Certains intervenants de marché évoquent la possibilité que les discussions à venir ouvrent la voie à une possible rencontre au sommet entre le président américain, Donald Trump, et son homologue chinois, Xi Jinping, en novembre, une hypothèse évoquée vendredi par le Wall Street Journal. Dans un autre chapitre de l'épais dossier des tensions commerciales, les Etats-Unis et le Mexique pourraient annoncer un accord dans les tout prochains jours, ce qui permettrait la reprise des discussions à trois avec le Canada sur l'Aléna, l'Accord de libre-échange nord-américain. Les espoirs de détente dans ces différends conflits commerciaux ont contribué à la hausse de Wall Street en clôture vendredi. Sur le marché des changes, le dollar évolue en dents de scie face à un panier de devises de référence et l'euro se traite autour de 1,1415 dollar. De son côté, la livre turque, qui avait rechuté de 5% vendredi après trois jours de rebond, revient sous le seuil de 6,0 pour un dollar en dépit de l'abaissement de la note souveraine du pays par Standard & Poor's et par Moody's vendredi soir. La banque centrale turque a signé avec celle du Qatar un accord de swaps de devises, un soutien supplémentaire au système financier en Turquie, a annoncé l'émirat dimanche, confirmant ainsi son soutien à Ankara. "Le sentiment général concernant la Turquie s'est stabilisé mais les faiblesses à moyen terme restent importantes et les marchés continuent de sanctionner les devises dont les fondamentaux sont faibles", met toutefois en garde Michael Gapen, économiste de Barclays, qui juge néanmoins limité le risque de contagion de la crise turque. "MINUTES" DE LA FED ET DE LA BCE, JACKSON HOLE À L'AGENDA DE LA SEMAINE Les marchés turcs seront fermés de mardi à vendredi en raison de plusieurs jours fériés. La semaine qui débute sera animée entre autres par le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, mercredi, par celui de la Banque centrale européenne (BCE) le lendemain, puis par les débats du symposium de Jackson Hole, dans le Wyoming, au cours duquel doit notamment s'exprimer Jerome Powell, le président de la Fed. Les investisseurs surveilleront aussi les chiffres des ventes de logements aux Etats-Unis (dans l'ancien mercredi et dans le neuf jeudi) et les indices PMI "flash" jeudi, qui permettront d'en savoir plus sur l'impact des tensions commerciales et des turbulences traversées par la Turquie sur le moral des chefs d'entreprise. Le marché obligataire européen débute la semaine sur une note stable, le rendement du Bund allemand à dix ans s'affichant à 0,302%. Les craintes de ralentissement de l'activité et de la demande pèsent déjà sur le marché pétrolier: le Brent abandonne 0,15%, confirmant son retour sous 72 dollars, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite autour de 65,75 dollars après sept semaines consécutives de baisse. L'or, à 1.185,84 dollars l'once, reprend un peu de terrain après avoir essuyé sa plus lourde perte hebdomadaire depuis 15 mois, qui l'a ramené jeudi au plus bas depuis 19 mois face à la vigueur du dollar. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 20 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Prix à la production juillet +0,2% +0,3% - sur un an +3,0% +3,0% * Les valeurs à suivre à Paris et en Europe: BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. 