POINT Marchés-Prudence en vue en Europe, la guerre commerciale en toile de fond

* La menace d'extension des droits de douane US domine * Le PMI manufacturier chinois au plus bas depuis plus d'un an * Wall Street fermée pour le "Labor Day" par Marc Angrand PARIS, 3 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente lundi à l'ouverture face à la baisse des marchés asiatiques, une nouvelle fois pénalisés par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, par leur impact sur l'activité des entreprises et par les difficultés que traversent plusieurs marchés émergents. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris et le FTSE 100 <.FTSE à Londres pourraient débuter pratiquement inchangés tandis que le Dax à Francfort céderait 15 points, soit un peu plus de 0,1%. La Bourse de Tokyo recule de 0,65% à moins d'une demi-heure de l'ouverture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,7% pour sa troisième séance consécutive dans le rouge. En Chine, le SSE Composite de Shanghai perd 0,89% et le CSI 300 1,07%. Les marchés sont désormais sous la menace d'une nouvelle aggravation du conflit commercial en cours entre les Etats-Unis et plusieurs de leurs grands partenaires commerciaux, puisque Washington pourrait annoncer dans les prochains jours l'extension des droits de douane à 25% à 200 milliards de dollars (172 milliards d'euros) de produits importés de Chine. "Les marchés ont tendance à penser à l'étape suivante. Après les droits de douane sur 200 milliards de dollars d'exportations chinoises, ils vont se demander quelle sera la prochaine étape. Tant que l'anxiété liée à la guerre commerciale ne sera pas dissipée, on ne pourra pas exclure la possibilité d'une poursuite de la baisse des actions", estime Shenshen Wan, stratège de Tokai Tokyo Research. Sur un autre front de la guerre commerciale, le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il n'était pas nécessaire d'inclure le Canada dans la nouvelle version de l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena). LES DEVISES ÉMERGENTES TOUJOURS FRAGILES Les indices PMI asiatiques confirment par ailleurs l'impact des tensions commerciales sur l'activité économique: en Chine, l'indice Caixin-Markit des directeurs d'achats du secteur manufacturier est tombé à 50,6, son plus bas niveau depuis 14 mois, et son équivalent sud-coréen, en baisse pour le sixième mois d'affilée, est revenu sous la barre de 50, ce qui traduit une contraction de l'activité. La situation est un peu moins préoccupante au Japon puisque le PMI est remonté à 52,5, mais la composante des commandes à l'export est revenue à 49,7. Les PMI manufacturiers européens vont prendre le relais et animer la matinée sur les marchés. Les marchés américains, eux, resteront fermés ce lundi pour le "Labor Day". Vendredi, Wall Street a fini en ordre dispersé, le Dow Jones cédant 0,09% et le Standard & Poor's 500 finissant pratiquement inchangé tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,26%. Sur le marché des changes, ces motifs de préoccupation favorisent une nouvelle fois les devises jugées les plus sûres: le franc suisse a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois face au dollar et le yen s'apprécie face à la devises américaine comme face à l'euro. Le billet vert conserve néanmoins l'essentiel de ses gains des deux dernières séances face à un panier de devises de référence, alors que l'euro oscille autour de 1,16 dollar. Les cambistes surveillent parallèlement les devises émergentes les plus affectées par les tensions des dernières semaines, et entre autres la livre turque, qui repart à la baisse face au dollar avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation en Turquie. La roupie indonésienne, elle, a touché un nouveau plus bas face au dollar . Le pétrole est en légère baisse après une enquête de Reuters montrant que la production de l'Opep a augmenté en août pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de l'année, un facteur qui s'ajoute aux chiffres de Baker Hughes sur la hausse du nombre de forages aux Etats-Unis, la première en trois semaines. Le Brent reste néanmoins proche de 77,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 70 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h50 Indice PMI Markit manuf. déf. août 53,7 53,6 DE 07h55 Indice PMI Markit manuf. déf. août 56,1 56,1 EZ 08h00 Indice PMI Markit manuf. déf. août 54,6 54,6 GB 08h30 Indice PMI Markit Manufacturier août 53,8 52,5 VALEURS À SUIVRE : * VOLKSWAGEN. Des ingénieurs de Volkswagen ont déclaré aux enquêteurs que certains moteurs à essence équipant des véhicules VW, Audi et Porsche permettaient eux aussi de manipuler les résultats des tests d'émissions de CO2, selon le quotidien Bild am Sonntag. Le ministère des Transports a déclaré qu'il n'y avait aucune information nouvelle dans l'article mais ce développement, s'il est confirmé, pourrait faire entrer dans une dimension nouvelle le scandale du "dieselgate", qui a déjà coûté 27 milliards d'euros d'amendes et de pénalités au constructeur allemand. * Les VALEURS BANCAIRES ITALIENNES réagiront à la décision de Fitch de confirmer la note souveraine à long terme de l'Italie à BBB, tout en abaissant sa perspective de stable à négative. L'indice local du secteur a perdu 4,22% la semaine dernière, Intesa Sanpaolo 3,45%, UniCredit 5,77%. * RENAULT et PSA pourraient réagir au bond de 40% du marché automobile français en août annoncée samedi par le Comité français des constructeurs automobiles (CCFA), avec des gains de 52% pour les marques du groupe Renault et de 23% pour celles de PSA avant l'entrée en vigueur le 1er septembre de normes d'homologation plus strictes. BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22720,6 -144,50 -0,63% -0,19% 5 Topix 1720,61 -14,74 -0,85% -5,33% Hong Kong 27619,3 -269,17 -0,97% -7,69% 8 Taiwan 10964,2 -99,72 -0,90% +2,37% 2 Séoul 2304,95 -17,93 -0,77% -6,59% Singapour 3200,97 -12,51 -0,39% -5,93% Shanghaï 2699,25 -26,00 -0,95% -18,38% Sydney 6318,80 -0,70 -0,01% +4,18% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25964,8 -22,10 -0,09% +5,04% 2 S&P-500 2901,52 +0,39 +0,01% +8,52% Nasdaq 8109,54 +21,17 +0,26% +17,47% Nasdaq 100 7654,55 +11,88 +0,16% +19,67% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1494,26 -13,00 -0,86% -2,31% 300 Eurostoxx 3392,90 -38,09 -1,11% -3,17% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5406,85 -71,21 -1,30% +1,77% Dax 30 12364,0 -130,18 -1,04% -4,29% 6 FTSE 7432,42 -83,61 -1,11% -3,32% SMI 8973,56 -68,50 -0,76% -4,35% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1607 1,1599 +0,07% -3,24% Dlr/Yen 110,89 111,02 -0,12% -1,58% Euro/Yen 128,75 128,90 -0,12% -4,76% Dlr/CHF 0,9693 0,9686 +0,07% -0,51% Euro/CHF 1,1255 1,1239 +0,14% -3,71% Stg/Dlr 1,2929 1,2961 -0,25% -4,31% Indice $ 95,0890 95,1400 -0,05% -6,97% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3300 -0,0020 Bund 2 ans -0,6196 +0,0020 OAT 10 ans 0,6833 +0,0020 +35,33 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,8604 +0,0000 Treasury 2 ans 2,6290 +0,0000 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 69,66 69,80 -0,14 -0,20% +29,26% US Brent 77,51 77,64 -0,13 -0,17% +36,58% (Avec Hideyuki Sano à Tokyo, édité par Bertrand Boucey)

