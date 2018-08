POINT Marchés-Prudence en vue en Europe malgré la hausse en Chine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les grands indices européens attendus proches de l'équilibre * Les actions chinoises en nette hausse avec les technologiques * Wall Street a fini en repli, Tokyo a cédé 0,2% * Le pétrole se stabilise après sa chute de mercredi par Marc Angrand PARIS, 9 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture jeudi dans le sillage de Wall Street et Tokyo, alors que l'actualité des marchés reste dominée par les tensions commerciales et leur impact économique. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,08% pour le CAC 40 à Paris mais une hausse de 0,08% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,05% pour le Stoxx 600. A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a fini en repli de 0,2%, pénalisé par la vigueur du yen face au dollar et par le repli des valeurs automobiles après de nouvelles informations sur des erreurs lors de tests de consommation et d'émissions polluantes. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon s'adjuge quant à lui 0,56%, principalement grâce à la nette hausse des marchés chinois: l'indice SSE Composite de Shanghai gagne 1,83%, profitant d'achats à bon compte et de l'annonce de la refonte de l'organisme étatique dédié aux nouvelles technologiques. L'indice regroupant les principales valeurs technologiques du pays bondit de 5,2%. La perspective d'un soutien accru des autorités chinoises aux grandes entreprises high-tech compense ainsi l'impact du dernier épisode en date du conflit commercial avec les Etats-Unis que constitue l'annonce par Pékin de droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars de produits américains importés, dont des produits pétroliers. Jeudi, le quotidien officiel anglophone China Daily prédit une nouvelle "escalade" du conflit en dénonçant la "mentalité mafieuse" de l'administration américaine et la chaîne de télévision publique CCTV assure que Pékin a les moyens de défendre ses intérêts. L'inflation des prix à la production en Chine a décéléré en juillet en dépit de la hausse des tarifs douaniers sur un certain nombre de matières premières, montrent les dernières statistiques officielles. Les investisseurs attendent à 12h30 GMT les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, avant ceux des prix à la consommation vendredi. LE DOLLAR EN PETITE HAUSSE Les annonces de nouveaux droits de douane chinois mercredi ont eu pour principal effet une baisse d'environ 3% des cours du pétrole mercredi mais le prix du baril se stabilise désormais, autour de 67 dollars pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) et de 72,50 dollars pour le Brent. La baisse du pétrole a pesé sur la tendance mercredi à Wall Street, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 cédant respectivement 0,18% et 0,03% en clôture tandis que le Nasdaq Composite terminait sur un gain symbolique de 0,06%, sa septième hausse consécutive. La séance en Europe sera animée par une nouvelle série de résultats de grands groupes comme Deutsche Telekom, Adidas ou Adecco . Sur le marché des devises, le dollar s'apprécie de 0,07% face à un panier de devises de référence et l'euro se traite autour de 1,1610 dollar. Le yen, lui, gagne du terrain face au billet vert avant de nouvelles discussions commerciales à haut niveau entre les Etats-Unis et le Japon à Washington. Mais le fait du jour est la nouvelle chute du rouble après l'annonce de sanctions américaines visant Moscou pour son rôle présumé dans l'empoisonnement de l'ex-agent du renseignement russe Sergueï Skripal. La monnaie russe a touché son plus bas niveau depuis fin 2016 face au dollar. La livre sterling reste orientée à la baisse après son nouvel accès de faiblesse de mercredi, qui l'a fait tomber à son plus bas niveau depuis près d'un an face au dollar et à l'euro, face à la perspective d'un Brexit sans accord négocié avec l'Union européenne. Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans évolue juste en dessous du seuil de 0,4% dans les premiers échanges. Son équivalent américain est revenu sous 2,96% après une adjudication de 26 milliards de dollars du Trésor qui a suscité une demande soutenue. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 04/08 220.000 218.000 USA 12h30 Prix à la production juillet +0,2% +0,3% - sur un an +3,4% +3,4% USA 14h00 Stocks des grossistes juin inch. inch. - Ventes des grossistes --- +2,5% * Les valeurs à suivre à Paris et en Europe: BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22598, -45,92 -0,20% -0,73% 25 39 Topix 1740,1 -4,55 -0,26% -4,26% 6 Hong 28672, +313,2 +1,10% -4,17% Kong 42 8 Taiwan 11028, -47,18 -0,43% +2,96% 07 Séoul 2299,6 -1,83 -0,08% -6,80% 2 Singapou 3326,7 -13,26 -0,40% -2,24% r 4 Shanghaï 2793,6 +49,55 +1,81% -15,53 2 % Sydney 6297,7 +29,20 +0,47% +3,84% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25583, -45,16 -0,18% +3,50% Jones 75 S&P-500 2857,7 -0,75 -0,03% +6,89% 0 Nasdaq 7888,3 +4,66 +0,06% +14,27 3 % Nasdaq 7469,5 +6,89 +0,09% +16,78 100 5 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1526,8 -3,00 -0,20% -0,18% t 300 5 Eurostox 3493,6 -10,77 -0,31% -0,30% x 50 0 <.STOXX5 0E> CAC 40 5501,9 -19,41 -0,35% +3,56% 0 Dax 30 12633, -14,65 -0,12% -2,20% 54 FTSE 7776,6 +58,17 +0,75% +1,16% 5 SMI 9176,1 -25,07 -0,27% -2,19% 5 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1606 1,1610 -0,03% -3,25% Dlr/Yen 111,01 110,97 +0,04% -1,47% Euro/Yen 128,86 128,81 +0,04% -4,68% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9934 0,9932 +0,02% +1,96% Euro/CHF 1,1533 1,1532 +0,01% -1,33% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,2875 1,2879 -0,03% -4,71% Indice $ 95,126 95,051 +0,08% -6,93% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,3970 -0,001 0 Bund 2 -0,607 -0,001 ans 1 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7259 -0,004 +32,89 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,9549 -0,011 0 Treasury 2 ans 2,6738 +0,000 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 67,04 66,94 +0,10 +0,15% +24,40 léger US % Brent 72,47 72,28 +0,19 +0,26% +27,70 % (Édité par Véronique Tison)

