POINT Marchés-Prudence sur les actions malgré la forte hausse de Wall Street

* Les principaux indices européens attendus quasi stables * Tokyo monte mais les marchés chinois reculent * Le dollar poursuit son repli, l'euro à 1,1381 * La livre turque cède un peu de terrain après un vif rebond par Marc Angrand PARIS, 17 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues pratiquement inchangées vendredi à l'ouverture dans le sillage de marchés asiatiques prudents, voire baissiers, en dépit de la forte progression de Wall Street, les signes de détente sur le front du commerce international et le rebond de la livre turque restant à confirmer. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris, le Dax à Francfort et le FTSE 100 à Londres pourraient débuter en baisse marginale de deux points. La Bourse de Tokyo progresse de 0,41% à moins d'une demi-heure de la clôture et l'indice MSCI des valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon% prend 0,49%, mais les marchés chinois restent à l'écart du rebond général: le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,25%, plombé par les valeurs de la santé et de la pharmacie, un secteur secoué par les soupçons de fraude pesant sur un fabricant de vaccins. Le MSCI des marchés émergents, qui vient d'enchaîner six séances consécutives de baisse, avance de 0,37%. Le rebond des actions entamé jeudi s'est appuyé en premier lieu sur la perspective d'une reprise dans quelques jours des discussions entre les Etats-Unis et la Chine sur le commerce, qui alimente les espoirs de désescalade des tensions commerciales. Mais "il faut se souvenir qu'il ne s'agit que d'une confirmation de la reprise des discussions et que rien ne garantit qu'un accord commercial sera conclu", souligne David Madden, analyste de CMC Markets. "Les négociations commerciales ont pour habitude de se prolonger et il ne suffit que les trader aient envie d'un accord pour en obtenir un." Au-delà du regain d'espoir sur le commerce, Wall Street a profité à plein des résultats meilleurs qu'attendu de Walmart, dont le titre a bondi de 9,33%: le Dow Jones a fini sur un gain de 1,58% (sa meilleure performance sur une séance depuis le 10 avril) le Standard & Poor's 500 a pris 0,79% et le Nasdaq Composite 0,42%. L'indice mondial MSCI affiche quant à lui une progression bien plus modeste, de 0,06%. LA LIVRE TURQUE PEINE À POURSUIVRE SON REBOND Sur le marché des changes, le regain d'appétit pour le risque a pour principal effet d'interrompre la hausse du dollar, qui continue de s'éloigner du pic de plus de 13 mois atteint mercredi: l'indice qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence abandonne 0,1%. L'euro en profite pour remonter à 1,1381 dollar, mais reste en repli de près de 0,3% sur la semaine, la quatrième consécutive de repli. La monnaie unique européenne bénéficie aussi de l'apaisement au moins temporaire des craintes de retombées de la crise turque sur le secteur bancaire de la zone euro. La livre turque cède quelques fractions face au dollar après avoir repris environ 15% en trois séances. Elle reste toutefois au-delà du seuil de 6,0 pour un dollar, contre 7,24 au plus bas lundi. Les Etats-Unis ont de nouveau menacé Ankara de sanctions économiques jeudi en l'absence de libération du pasteur américain placé en résidence surveillée en Turquie. Les marchés financiers turcs attendent dans la journée le rapport de Standard & Poor's sur la note souveraine du pays. Les cours du pétrole sont stables mais, à moins de 65,50 dollarq, le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'achemine vers une septième semaine consécutive de baisse, un mouvement alimenté par les craintes de ralentissement de la croissance mondiale. Sur le front macroéconomique, la journée sera marquée principalement par les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro en juillet, à 09h00 GMT, et par la première estimation de l'indice de confiance du Michigan aux Etats-Unis, à 14h00 GMT. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Comptes courants (CVS) juin n.d. +E22,4 mds EZ 09h00 Inflation (définitif) juillet -0,3% +0,1% - sur un an +2,1% +2,1% USA 14h00 Indice de confiance Michigan août 98,0 97,9 VALEURS À SUIVRE : * AIR FRANCE-KLM. Le conseil d'administration de la compagnie aérienne a officialisé jeudi soir la nomination de Benjamin Smith, numéro deux d'Air Canada, au poste de directeur général, avec le soutien de l'Etat français mais la méfiance des syndicats du transporteur franco-néerlandais. BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 22279 +87,4 +0,39 -2,13 225 ,48 4 % % Topix 1697, +10,0 +0,60 -6,62 23 8 % % Hong 27247 +147, +0,54 -8,93 Kong ,70 64 % % Taiwan 10690 +7,06 +0,07 -0,18 ,96 % % Séoul 2248, +7,70 +0,34 -8,88 50 % % Singapo 3225, +13,5 +0,42 -5,21 ur 52 9 % % Shangha 2695, -9,86 -0,36 -18,5 ï 34 % 0% Sydney 6337, +8,80 +0,14 +4,48 10 % % La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 25558 +396, +1,58 +3,40 Jones ,73 32 % % S&P-500 2840, +22,3 +0,79 +6,25 69 2 % % Nasdaq 7806, +32,4 +0,42 +13,0 52 1 % 8% Nasdaq 7374, +19,6 +0,27 +15,2 100 30 3 % 9% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1492, +6,51 +0,44 -2,45 st 300 07 % % <.FTEU3 > Eurosto 3377, +18,4 +0,55 -3,61 xx 50 56 8 % % <.STOXX 50E> CAC 40 5349, +43,8 +0,83 +0,69 02 0 % % Dax 30 12237 +74,1 +0,61 -5,27 <.GDAXI ,17 6 % % > FTSE 7556, +58,5 +0,78 -1,71 38 1 % % SMI 8997, +71,4 +0,80 -4,09 72 9 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,137 1,137 +0,01 -5,17 r 6 5 % % Dlr/Yen 110,8 110,8 -0,02 -1,61 6 8 % % Euro/Ye 126,1 126,1 +0,00 -6,68 n 5 5 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,996 0,996 +0,03 +2,32 9 6 % % Euro/CH 1,134 1,133 +0,04 -2,96 F 3 9 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,272 1,271 +0,06 -5,83 4 7 % % Indice 96,55 96,64 -0,09 -5,53 $ 60 50 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans 0,313 -0,00 0 20 Bund 2 -0,62 -0,00 ans 70 60 <DE2YT= RR> OAT 10 0,671 -0,00 +35,8 ans 9 20 9 <FR10YT =RR> Treasury 10 2,871 +0,00 ans 3 00 Treasury 2 ans 2,624 +0,00 6 50 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 65,41 65,46 -0,05 -0,08 +21,3 léger % 8% US Brent 71,35 71,43 -0,08 -0,11 +25,7 % 3% (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo)

