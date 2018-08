POINT Marchés-Rebond en vue, nouvel espoir sur le commerce, le dollar baisse

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les Bourses européennes attendues en hausse * Des négociations Chine-USA sur le commerce annoncées pour la fin du mois * Prudence sur les marchés asiatiques * La Turquie reste une source d'inquiétude par Marc Angrand PARIS, 16 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture à la faveur d'un regain d'espoir de détente dans le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, qui relègue au moins provisoirement au second plan les inquiétudes suscitées par la crise de la livre turque et les signes de ralentissement de l'économie chinoise. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,33% pour le CAC 40 à Paris, de 0,77% pour le Dax à Francfort, de 0,74% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,58% pour le Stoxx 600. Mercredi, le CAC a chuté de 1,82%, sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 25 juin, et le Stoxx 600 a perdu 1,36% pour finir au plus bas depuis le 4 juillet. Une délégation chinoise emmenée par le vice-ministre du Commerce Wang Shouwen se rendra à la fin du mois aux Etats-Unis pour des négociations commerciales, a annoncé jeudi le ministère chinois du Commerce. La perspective de l'ouverture prochaine de pourparlers entre Washington et Pékin a permis aux marchés chinois de regagner du terrain: l'indice SSEC Composite de Shanghai est à l'équilibre et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale, qui perdait plus de 1,8% en début de séance, n'abandonne plus que 0,21%. Le yuan est lui aussi reparti à la hausse. Le marché chinois reste par ailleurs pénalisé par la chute des grandes valeurs technologiques après l'annonce par Tencent de la première baisse de ses bénéfices depuis 13 ans. L'EURO REMONTE À PLUS DE 1,1380 DOLLAR A Tokyo, le Nikkei a effacé la majeure partie de ses pertes du début de séance pour clôturer sur un repli limité à 0,05%, mais le Topix plus large, a perdu 0,64%, signe que la prudence reste de mise. Plusieurs places asiatiques, dont Hong Kong (-0,75%), sont elles aussi encore orientées à la baisse et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon, qui cède 0,31%, évolue au plus bas depuis un an. Sur le marché des changes, le dollar, valeur refuge privilégiée de nombreux investisseurs ces derniers jours, recule de 0,21% face à un panier de devises de référence, s'éloignant de son plus haut de 13 mois. L'euro en profite pour remonter à plus de 1,1380 dollar alors qu'il était tombé mercredi sous 1,13 pour la première fois depuis fin juin 2017. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement du Bund allemand à dix ans , qui avait baissé de trois points de base mercredi pour tomber sous 0,30 avec le mouvement général d'aversion au risque, repart à la hausse dans les premiers échanges à 0,318%. Autre effet de l'annonce des pourparlers Chine-USA: le rebond des cours des métaux de base, qui avaient souffert mercredi. Le cuivre reprend 1,1%, le nickel 2,37%. Mercredi, Wall Street a fini en repli, le Dow Jones cédant 0,54%, le Standard & Poor's 500 0,76% et le Nasdaq Composite 1,23%, les résultats jugés décevants de Macy's, dont l'action a chuté de plus de 15%, étant venus s'ajouter aux tensions commerciales et aux turbulences des derniers jours sur les marchés émergents, Turquie en tête. La livre turque poursuit néanmoins son rebond face au dollar après la promesse du Qatar de 15 milliards de dollars d'investissements dans le pays. Les tensions avec les Etats-Unis restent toutefois d'actualité, Washington ayant réaffirmé mercredi son intention de maintenir les droits de douane sur l'acier turc. L'indice MSCI des marchés émergents est en légère baisse (-0,19%), après avoir déjà chuté de 5,2% sur les cinq dernières séances. Le pétrole, lui, est reparti à la hausse, effaçant une partie de ses pertes de la veille grâce à l'annonce des discussions commerciales sino-américaines. Le Brent et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ont l'un comme l'autre perdu plus de 2% mercredi. La séance de ce jeudi sera animée entre autres par les chiffres des ventes au détail britanniques, avant une nouvelle salve d'indicateurs américains incluant les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage, les mises en chantier mensuelles et l'indice "Philly Fed" du mois d'août. 