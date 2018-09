POINT Marchés-Recul en vue en Europe, bruits de bottes sur le front commercial (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme, Credit Suisse épinglée par la Finma) * Les tensions commerciales redoublent d'intensité * L'Europe attendue en repli modéré * Les investisseurs attendent des annonces de Washington * L'Asie dans le rouge, les émergents sous pression par Patrick Vignal PARIS, 17 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques sous la menace d'une intensification de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Le repli en Europe devrait toutefois être limité, une certaine prudence s'imposant dans l'attente d'annonces précises de la part de l'administration Trump. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres pourraient perdre autour de 0,2% dans les premiers échanges. Le Dax à Francfort reculerait pour sa part de 0,4%. Donald Trump pourrait annoncer dès lundi l'instauration de droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires, rapporte samedi le Wall Street Journal, selon lequel le niveau de ces taxes serait de l'ordre de 10% et non pas 25%, un taux que l'administration Trump avait dit considérer. Selon des sources proches du dossier, le président américain a demandé à ses équipes de préparer l'instauration de ces nouveaux droits de douane. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait pourtant invité la semaine dernière plusieurs hauts fonctionnaires chinois à poursuivre les négociations pour tenter de résoudre les différends commerciaux entre les deux plus grandes économies du monde. "Une aggravation (du conflit commercial) paraît très probable et le taux devrait passer à 25% avec la menace de nouvelles sanctions américaines", écrivent les analystes de JPMorgan, qui pensent que la Chine pourrait se retirer complètement des négociations avec les Etats-Unis pour s'atteler à des représailles. A L'AGENDA : Du côté de la macroéconomie, les derniers chiffres de l'inflation en zone euro seront très surveillés au moment où la Banque centrale européenne (BCE) tente d'amorcer le resserrement de sa politique monétaire. Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier "Empire State" donnera des nouvelles d'un secteur encore dynamique malgré les tensions commerciales et la hausse des taux. PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH définitive août +0,2% -0,3% variation mensuelle Inflation IPCH définitive août +2,0% +2,0% variation annuelle US 12h30 Indice manufacturier "Empire septembre 23,00 25,60 State" LES VALEURS A SUIVRE : A l'ouverture en Europe, il faudra suivre CREDIT SUISSE après des manquements de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent signalés lundi par l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers (Finma). Ces manquements concernent des affaires de corruption présumée liées à la Fédération internationale de football (Fifa) et aux compagnies pétrolières brésilienne Petrobras et vénézuélienne PDVSA. * SANOFI a annoncé samedi que les résultats d'un essai clinique pivot de phase III montrant que son traitement contre l'eczéma Dupixent en monothérapie avait permis d'obtenir une amélioration significative des signes et symptômes chez des adolescents atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Le communiqué : https://bit.ly/2OpoY9X * COMMERZBANK a prolongé jusqu'en 2024 les contrats du patron de ses activités de banque de détail, Michael Mandel, et de sa responsable "compliance", Bettina Orlopp, a rapporté dimanche le journal Handelsblatt. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: A WALL STREET La Bourse de New York a terminé vendredi sans grand changement après s'être retournée à la baisse en cours de séance à la suite des annonces concernant de nouvelles barrières douanières contre la Chine. EN ASIE La plupart des places asiatiques sont orientées à la baisse, notamment en Chine, où l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghaï perd autour de 1% à l'approche de la clôture. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) abandonne lui aussi plus de 1%. La Bourse de Tokyo est fermée pour cause de jour férié. CHANGES En attendant d'éventuelles annonces américaines, le dollar est pratiquement stable face à un panier de devises de référence . L'euro, lui, progresse légèrement, autour de 1,1635 dollar, après avoir touché vendredi un pic à 1,1721. TAUX Du côté des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans, qui avait accompagné vendredi la hausse du dollar pour renouer avec la barre symbolique de 3%, s'apaise un peu, autour de 2,99%. METAUX Très exposés aux tensions entre Washington et Pékin, les métaux de base accusent le coup : le cours du cuivre a reculé de près de 2% avant de réduire un peu ses pertes. ÉMERGENTS En première ligne également et affectées en outre par la vigueur du dollar et la hausse des taux, les économies émergentes continuent de souffrir : l'indice MSCI des actions émergentes perd plus de 1%. PÉTROLE Les cours du brut s'équilibrent, la menace de nouvelles sanctions américaines contre la Chine contrebalançant les effets de la perspective d'une réduction des exportations iraniennes. BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 23094, +273,3 +1,20% +1,45% 25 67 5 Topix 1728,6 +18,59 +1,09% -4,89% 1 Hong 26941, -344,5 -1,26% -9,95% Kong 82 9 Taiwan 10828, -39,53 -0,36% +1,10% 61 Séoul 2302,4 -15,83 -0,68% -6,69% 2 Singapou 3137,9 -23,48 -0,74% -7,79% r 4 Shanghaï 2655,8 -25,77 -0,96% -19,69 7 % Sydney 6184,3 +19,00 +0,31% +1,97% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 26154, +8,68 +0,03% +5,81% Jones 67 S&P-500 2904,9 +0,80 +0,03% +8,65% 8 Nasdaq 8010,0 -3,67 -0,05% +16,03 4 % Nasdaq 7545,5 -16,19 -0,21% +17,96 100 0 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1477,8 +5,60 +0,38% -3,38% t 300 3 Eurostox 3344,6 +10,95 +0,33% -4,55% x 50 3 <.STOXX5 0E> CAC 40 5352,5 +24,45 +0,46% +0,75% 7 Dax 30 12124, +68,78 +0,57% -6,14% 33 FTSE 7304,0 +22,47 +0,31% -4,99% 4 SMI 8970,0 +9,92 +0,11% -4,39% 0 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1634 1,1628 +0,05% -3,02% Dlr/Yen 111,97 112,04 -0,06% -0,62% Euro/Yen 130,28 130,23 +0,04% -3,62% <EURJPY= > Dlr/CHF 0,9666 0,9673 -0,07% -0,79% Euro/CHF 1,1248 1,1241 +0,06% -3,77% <EURCHF= > Stg/Dlr 1,3088 1,3066 +0,17% -3,14% Indice $ 94,880 94,927 -0,05% +2,99% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,4430 -0,007 0 Bund 2 -0,552 -0,002 ans 4 0 <DE2YT=R R> OAT 10 0,7607 -0,006 +31,77 ans 0 <FR10YT= RR> Treasury 10 ans 2,9903 -0,004 0 Treasury 2 ans 2,7779 -0,004 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 68,96 68,99 -0,03 -0,04% +14,13 léger US % Brent 78,04 78,09 -0,05 -0,06% +16,70 % (Édité par Juliette Rouillon)

0 0