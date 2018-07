(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Le CAC 40 attendu en baisse de 0,48% * Wall Street a été pénalisée vendredi par Intel et Twitter * La tendance est aussi négative en Asie * Le marché des changes calme avant les rendez-vous des banques centrales par Blandine Henault PARIS, 30 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse lundi, rattrapées par le repli de Wall Street et des marchés en Asie, en raison principalement de la pression observée sur les grandes valeurs technologiques américaines. Les contrats à terme sur les indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le CAC 40 parisien, en repli de 0,59% pour le Dax à Francfort et en recul de 0,67% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 est attendu sur un repli de 0,59%. Si les marchés d'actions européens ont fini dans le vert vendredi, cela n'a pas été le cas de Wall Street qui a souffert de la publication des résultats jugés décevants d'Intel et de Twitter. Le Dow Jones a perdu 0,30%, le S&P 500 a cédé 0,66% tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,46%, son plus fort recul en pourcentage sur une séance depuis un mois. Intel a notamment lâché 8,59%, en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son activité de processeurs pour centres de données. De son côté, Twitter a décroché de 20,54% après avoir fait état d'un nombre d'utilisateurs actifs moindre qu'attendu par les analystes et averti que ce chiffre très suivi pourrait encore continuer à baisser avec les suppressions de comptes fictifs. Ces avertissements, qui ont fait suite à celui de Facebook lourdement sanctionné jeudi, ont poussé les investisseurs à s'interroger sur les hypothèses de base des modèles de croissance de ces entreprises, et s'ils sont soutenables aux niveaux de valorisation actuels, indique Michael Hewson, responsable de l'analyse marchés chez IG. La tendance négative de Wall Street se poursuit ce lundi en Asie, où la Bourse de Tokyo a reculé de 0,74%. La prudence est de mise alors que la Banque du Japon tient sa première journée de réunion de politique monétaire, à l'issue de laquelle elle pourrait annoncer d'éventuels changements. EN ATTENDANT LES BANQUES CENTRALES En Chine, les Bourses évoluent aussi dans le rouge, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations chinoises continentales cédant 0,73%. La hausse des valeurs d'infrastructures, soutenues par des informations de presse concernant un soutien du gouvernement aux projets d'investissement, est plus que compensée par le nouveau recul du secteur de la santé, toujours pénalisé par le scandale lié à un vaccin contre la rage. Parallèlement, le yuan est tombé lundi à un nouveau plus bas de treize mois contre le dollar, affecté par l'abaissement du taux pivot par la Banque populaire de Chine (PBC) et par les tensions persistantes sur le front du commerce entre Pékin et Washington. Hormis la devise chinoise, le marché des changes reste globalement peu animé lundi, le dollar étant stable face à un panier de devises de référence. L'euro est ainsi inchangé face au billet vert, autour de 1,1660, avant la parution dans la journée d'indicateurs clés sur le sentiment des investisseurs en zone euro et les premiers chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois de juillet. Les cambistes attendent par ailleurs mardi la décision de politique monétaire de la BoJ, qui sera suivie le lendemain par celle de la Réserve fédérale (Fed), avant celle jeudi de la Banque d'Angleterre. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se maintient autour de 2,96% et son équivalent allemand revient sous le seuil de 0,4%. Les rendements des emprunts d'Etat italiens se distinguent à la hausse : celui à dix ans gagne encore près de trois points de base, à 2,767%, après s'être déjà tendu vendredi, en dépit des déclarations dimanche du vice-président du Conseil italien et dirigeant du Mouvement 5 Etoiles (M5S), Luigi Di Maio, qui a exclu un référendum sur la sortie de la zone euro de l'Italie. Ses propos font écho à ceux tenus par Beppe Grillo, fondateur du M5S, qui avait déclaré vendredi que l'Italie devait se doter d'un "plan B" pour quitter la zone euro si la situation économique l'imposait. Sur le marché pétrolier, les cours du brut évoluent en légère hausse, le baril de brut léger américain (WTI) reprenant notamment des couleurs après quatre semaines consécutives de repli. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU LUNDI 30 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 9h00 Indice du climat des affaires juillet 1,35 1,39 Indice du sentiment économique juillet 112,0 112,3 DE 12h00 Inflation IPCH (préliminaire) juillet +0,4% +0,1% -sur un an +2,1% +2,1% US 14h00 Promesses de vente immobilières juin - -0,5% VALEURS À SUIVRE : LES CHANGEMENTS de recommandation à Paris : VOIR AUSSI : POINT HEBDO-Le commerce domine, résultats et banques centrales encore au menu GESTION-Retour prudent sur les actions US, l'obligataire privilégié-BAML BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22544,84 -167,91 -0,74% -0,97% Topix 1768,15 -7,61 -0,43% -2,72% Hong Kong 28572,53 -231,75 -0,80% -4,50% Taiwan 11033,54 -42,24 -0,38% +3,01% Séoul 2293,51 -1,48 -0,06% -7,05% Singapour 3309,15 -15,83 -0,48% -2,76% Shanghaï 2855,69 -17,91 -0,62% -13,65% Sydney 6278,40 -21,80 -0,35% +3,52% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25451,06 -76,01 -0,30% +2,96% S&P-500 2818,82 -18,62 -0,66% +5,43% Nasdaq 7737,42 -114,77 -1,46% +12,08% Nasdaq 100 7296,78 -103,97 -1,40% +14,08% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1535,13 +5,86 +0,38% +0,36% 300 Eurostoxx 3527,18 +17,92 +0,51% +0,66% 50 CAC 40 5511,76 +31,21 +0,57% +3,75% Dax 30 12860,40 +51,17 +0,40% -0,44% FTSE 7701,31 +38,14 +0,50% +0,18% SMI 9173,20 +33,73 +0,37% -2,22% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1657 1,1656 +0,01% -2,83% Dlr/Yen 111,06 111,03 +0,03% -1,43% Euro/Yen 129,49 129,41 +0,06% -4,21% Dlr/CHF 0,9950 0,9943 +0,07% +2,12% Euro/CHF 1,1599 1,1588 +0,09% -0,77% Stg/Dlr 1,3112 1,3103 +0,07% -2,96% Indice $ 94,6810 94,6750 +0,01% +2,78% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3970 -0,0120 Bund 2 ans -0,6082 +0,0050 OAT 10 ans 0,6985 -0,0030 +30,15 Treasury 10 ans 2,9617 +0,0000 Treasury 2 ans 2,6694 -0,0080 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 69,02 68,69 +0,33 +0,48% +14,23% US Brent 74,43 74,29 +0,14 +0,19% +11,31% (Édité par Véronique Tison)

