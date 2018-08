POINT Marchés-Wall St finit peu changée, le secteur industriel a pesé

* Le Dow Jones a cédé 0,18%, le S&P 500 a reculé de 0,03% mais le Nasdaq Composite a pris 0,06%

* Disney plus forte baisse du Dow après ses résultats

* Après son bond de 11% mardi, Tesla a reperdu 2,4%

par Stephen Culp

NEW YORK, 8 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une note irrégulière mercredi, la bonne tenue des compartiments technologique et financier ayant contrebalancé les pertes des secteurs pétrolier et industriel, le premier ayant pâti d'une chute de 3% des cours du brut et le second de la nouvelle escalade dans la guerre commerciale sino-américaine.

L'indice Dow Jones a perdu 0,18%, soit 45,16 points, à 25.583,75. Le S&P-500, plus large, a reculé de 0,75 point, soit 0,03%, à 2.857,70. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 4,66 points (0,06%) à 7.888,33 points.

Le ministère chinois du Commerce a annoncé dans la journée qu'il imposait des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) de produits américains en représailles à une mesure similaire prise par les Etats-Unis sur des produits chinois.

Le titre Caterpillar a de ce fait terminé sur un repli de 1,88%, accusant la deuxième plus forte baisse du Dow Jones, le numéro un mondial des engins de chantier générant une partie importante de son chiffre d'affaires en Chine. Boeing a abandonné 0,85%.

Le recul le plus prononcé du Dow a été le fait de l'action Disney, qui a perdu 2,21% au lendemain de l'annonce par le géant des médias d'un bénéfice inférieur aux attentes.

Le titre Tesla Motors a reperdu 2,43% après qu'Elon Musk, P-DG et fondateur du constructeur de voitures électriques, a dit envisager de retirer ce dernier de la cote, un projet qui ne convainc moins les investisseurs que la veille, quand la valeur avait bondi de 11% à la suite de cette information. ,

HAUSSE DU TITRE MICHAEL KORS

Le secteur pétrolier a cédé 0,76%, plus forte baisse après celle du secteur des biens de consommation essentiels (-0,77%), en raison du recul des cours du brut, avec notamment le titre Chevron perdant 1,04%.

Du côté des hausses, le titre Michael Kors a pris 6,72%, soit la progression la plus marquée du S&P 500, après que le fabricant d'accessoires de mode a fait état de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles.

Non loin derrière, l'action CVS a pris 4,16% en réaction à des résultats meilleurs que prévu de l'assureur-santé, qui a également dit que son projet de fusion de 69 milliards de dollars avec Aetna (+2,89%) devrait finalisé au plus tard au début du quatrième trimestre.

Avant la clôture, sur les 440 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs chiffres trimestriels, 78,6% ont fait mieux que prévu, selon Thomson Reuters I/B/E/S. (Benoit Van Overstraeten pour le service français)