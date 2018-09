POINT Marchés-Wall Street étale après avoir réagi à Trump (actualisé)

NEW YORK, 14 septembre (Reuters) - Wall Street a finalement terminé la semaine stationnaire, après s'être retournée à la baisse en cours de séance, réagissant au fait que le président Donald Trump a demandé à ses équipes de mettre en oeuvre des droits de douane sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises supplémentaires.

Sur l'ensemble de la semaine, les trois grands indices enregistrent cependant des gains appréciables.

L'administration Trump a déjà imposé des droits de douane de 25% sur un ensemble de produits importés de Chine représentant un montant annuel de 50 milliards de dollars; Pékin a riposté sur des montants similaires.

Wall Street avait ouvert en légère hausse sur front d'une fragile accalmie, comme le montrent les derniers rebondissements, sur le front des tensions commerciales avec la Chine, à la suite de la main tendue par Washington à Pékin jeudi.

L'indice Dow Jones a gagné 8,68 points (0,03%) à 26.154,67 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,8 point (0,03%) à 2.904,98 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,15 point à 8.013,56 points.

Sur la semaine, le S&P gagne 1,2%, le Dow 0,9% et le Nasdaq 1,4%.

"Si Trump veut effectivement appliquer ces droits, c'est suffisant pour gâter l'humeur du marché", a dit Bryan Reilly (CIBC Private Wealth Management). "Si cette incertitude commerciale demeure, le sentiment ne peut évoluer que dans un seul sens, vers le bas".

"(...) on a été bien actif toute la semaine et c'est vendredi après-midi; on ne veut pas prendre encore des risques quand on ne sait pas quelles nouvelles pourraient tomber durant le week-end", a déclaré Michael O'Rourke (JonesTrading).

Le volume a été de l'ordre de 6,2 milliards de titres échangés, un peu plus que la moyenne de 6,1 milliards des 20 dernières séances, selon des données de Thomson Reuters.

VALEURS

La hausse des compartements de l'énergie (+0,56%), de l'industrie (+0,52%) et de la finance (+0,66%) a permis de compenser en grande partie l'impact négatif des dernières informations sur le dossier commercial.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail ont connu leur plus faible hausse en six mois au mois d'août, les ménages ayant réduit leurs achats d'automobiles et de vêtements, mais une révision en hausse des chiffres de juillet préserve l'hypothèse d'une croissance économique robuste pour le troisième trimestre.

Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont connu en août leur plus net recul depuis plus d'un an et demi, ce qui suggère que la vigueur du dollar a tendance à réduire l'inflation importée.

La production industrielle aux Etats-Unis a augmenté au mois d'août, le secteur automobile ayant compensé une production morose dans le reste de l'industrie manufacturière, montrent les données publiées vendredi par la Réserve fédérale.

Le moral des ménages américains s'est amélioré davantage que prévu en septembre, montrent vendredi les résultats provisoires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Les stocks des entreprises aux Etats-Unis ont enregistré une augmentation substantielle en juillet, soutenus par une hausse plus forte qu'estimé initialement des stocks automobiles.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses ont terminé vendredi dans le vert à la faveur d'une accalmie sur le front commercial et d'un répit pour les économies émergentes.

À Paris, le CAC 40 a pris 0,46% à 5.352,57 points. Le Footsie britannique a gagné 0,31% et le Dax allemand a progressé de 0,57%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,33%, le FTSEurofirst 300 0,41% et le Stoxx 600 0,35%. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,15% et le CAC 40 1,91%.

La détente sur le front commercial a profité aux secteurs des ressources de base (+0,98%) et de l'automobile (+1,24%). A Paris, Valeo (4,62%) et Renault (2,86%) signent les deux plus fortes hausses du CAC 40. Le compartiment des hautes technologies a pris 0,72% dans le sillage du rebond d'Apple (+2,31%) et de la hausse du secteur jeudi à Wall Street.

TAUX

Les rendements ont fléchi, en réaction à l'intention de Donald Trump de poursuivre apparemment son intention d'infliger des taxes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises.

Le rendement du 10 ans a perdu jusqu'à 2,2 points de base, alors qu'il avait auparavant franchi la barre des 3% pour la première fois depuis le débutr août, étayant ainsi la hausse des valeurs financières à Wall Street.

Il a terminé à 2,990%.

Le rendement à 30 ans a cédé jusqu'à 2,6 points de base en séance, pour finir à 3,128%.

CHANGES

La dernière péripétie du dossier commercial sino-américain a permis au dollar de progresser face à un panier de devises de référence, lequel a également bénéficié des statistiques américaines du jour, compensant l'effet de précédentes données sur l'inflation, jugées décevantes.

L'indice du dollar a gagné 0,4% à 94,926, ramenant sa perte hebdomadaire à 0,4%, après avoir touché jeudi un plus bas de six semaines.

L'euro a inscrit un pic de deux semainesn contre le dollar avant de fléchir et de céder 0,5% à 1,16325.

Le sterling a cédé 0,3% à 1,3063 dollar après un pic en journée de 1,3145, son meilleur niveau depuis le 31 juillet.

PETROLE

Les cours du pétrole ont terminé irréguliers vendredi sur le Nymex au terme d'une semaine instable durant laquelle le marché a été tiraillé entre les bonnes et les mauvaises nouvelles.

L'un des points marquants est que la barre des 80 dollars se sera révélée une solide résistance pour le Brent.

(Avec Shreyashi Sanyal, Kate Duguid et Richard Leong Wilfrid Exbrayat pour le service français)