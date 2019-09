POLITIQUE RSE : BOOSTHEAT DEVANCE LES ENTREPRISES DE SON SECTEUR

Communiqué de presse

Vénissieux, le 3 septembre 2019

Dans une démarche d'amélioration continue autour de sa responsabilité sociale et environnementale (RSE), BOOSTHEAT a sollicité en juin dernier l'expertise de l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance. Spécialiste de la gestion des risques et opportunités liées au développement durable, l'organisme indépendant a attribué à BOOSTHEAT la note globale de 67/100, ce qui la situe au rang de « Sustainable leader ».

Une maturité ESG[1] « avancée » et une opportunité Développement durable « majeure », malgré sa création récente

Afin d'évaluer les performances de BOOSTHEAT, l'agence EthiFinance s'est référée aux critères de notation du référentiel Gaïa (maturité ESG), centré sur l'entreprise, et du référentiel des ODD – Objectifs de Développement Durable des Nations Unies –, orienté produit.

Pour la première partie de l'évaluation, quatre thématiques ont été couvertes par le référentiel : gouvernance, social, environnement, et parties prenantes externes. Avec une note globale de 58/1002, correspondant à une maturité ESG « avancée », BOOSTHEAT devance de 15 points la moyenne des entreprises de son secteur d'activité. Cette note traduit une nette progression (+ 28 points / 2017), sur toutes les thématiques de notation. De hautes performances ont été observées dans les thématiques « social » (70/100) et « parties prenantes externes » (64/100), notamment en matière d'égalité des chances, de santé et de sécurité, ainsi que de relations avec les fournisseurs, les clients, la société civile et la responsabilité des produits.

Avec un portefeuille produit entièrement dédié à la transition énergétique, BOOSTHEAT atteint le niveau de « contribution majeure » en termes d'opportunité de Développement durable sur la seconde partie de l'évaluation, avec une note de 75/100.

La chaudière BOOSTHEAT.20 est donc considérée comme une solution efficace, venant notamment répondre au 7e Objectif de Développement Durable des Nations Unies qui est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable.

Les 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies sont un appel à l'action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils répondent aux défis mondiaux en matière de développement durable, notamment ceux liés au climat, à la biodiversité, à l'énergie, à l'eau à la pauvreté, aux inégalités, à la prospérité, à la paix et à la justice.

BOOSTHEAT, entreprise responsable : un engagement à la hauteur de ses ambitions

Alors même que BOOSTHEAT offre la possibilité aux consommateurs de devenir acteurs d'une nouvelle ère énergétique avec sa chaudière BOOSTHEAT.20, il paraissait nécessaire à l'entreprise aurhalpine de faire analyser son niveau de responsabilité et de contribution. Une démarche volontaire, en pleine adéquation avec ses valeurs et son positionnement stratégique, qui traduit l'ambition et la volonté de BOOSTHEAT d'être une entreprise responsable à 360°.

« BOOSTHEAT n'est pas seulement un produit énergétiquement ultra-performant, c'est une entreprise qui s'est construite et qui grandit autour d'une philosophie commune. Nous nous félicitons de ces performances, et restons concentrés sur le chemin qu'il reste à parcourir. » Luc Jacquet, CEO et cofondateur de BOOSTHEAT.

Cette mission a permis à BOOSTHEAT d'identifier des pistes d'amélioration future, portant notamment sur la thématique Social-RH, essentielle pour l'entreprise.

À propos de BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe et produit des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200 % et divisent jusqu'à deux fois la facture énergétique. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à chacun de réduire immédiatement et significativement son impact sur l'environnement. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante et French Fab.

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

www.boostheat.fr

Contacts presse

Agence TBWACorporate

Célia Jacquemond - 04 37 47 35 44

celia.jacquemond@tbwa-corporate.com

BOOSTHEAT

Sabrina Ferré - 09 82 99 16 13

sabrina.ferre@boostheat.com

[1] ESG : Environnemental, Social / Sociétal, Gouvernance

2 Notation selon le référentiel du Gaïa Rating

Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59907-2019.08.30_cp_politique-rse_boostheat_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews