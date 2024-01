La bourse va monter en 2024 (normalement)

Vous avez sans doute eu mieux à faire ces trois derniers jours que de compulser l’actualité financière. Ça tombe bien parce que moi aussi. Mais contrairement à vous, j’ai été forcé de me lever très tôt pour me remettre dans le bain. Je vous livre le contenu de mes pérégrinations nocturnes en trois phases : le bilan 2023, les prévisions exclusives, mathématiques et irréfutables pour 2024, avant de terminer sur les actualités générales du weekend. Attention si vous avez encore l'esprit embrumé, il y a pas mal de chiffres aujourd'hui.