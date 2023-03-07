Powell\u0020\u0028fed\u0029\u0020\u002D\u0020\u0020Pour\u0020Ramener\u0020L\u0027inflation\u0020\u00E0\u00202\u0025,\u0020Il\u0020Faut\u0020R\u00E9duire\u0020L\u2026.POWELL\u0020\u0028FED\u0029\u0020\u002D\u0020\u0020POUR\u0020RAMENER\u0020L\u0027INFLATION\u0020\u00C0\u00202\u0025,\u0020IL\u0020FAUT\u0020R\u00C9DUIRE\u0020L\u0027INFLATION\u0020DANS\u0020LES\u0020SERVICES\u0020DE\u0020BASE\u0020ET\u0020TR\u00C8S\u0020PROBABLEMENT\u0020UN\u0020RALENTISSEMENT\u0020DU\u0020MARCH\u00C9\u0020DU\u0020TRAVAIL\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...