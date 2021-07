POXEL : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO Corporate Finance

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POXEL (Paris:POXEL) à ODDO Corporate Finance, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 38 199 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 123 585 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

Achat 197 860 titres 1 356 218 € 673 transactions Vente 197 491 titres 1 366 607 € 724 transactions

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 37 380 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 113 195 €

Lors de la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 0 titres

Solde en espèce du compte de liquidité : 250 000 €

A propos de Poxel

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui s’appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) et certains troubles héréditaires rares, y compris l'adrénoleucodystrophie. La Société dispose actuellement d'un portefeuille de 3 produits à un stade de développement clinique intermédiaire à avancé ainsi que des opportunités à un stade plus précoce. L’Iméglimine, produit phare de Poxel et premier d’une nouvelle classe de médicaments, cible le dysfonctionnement mitochondrial. Sumitomo Dainippon Pharma est le partenaire stratégique de Poxel pour TWYMEEG® (Iméglimine) au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et dans neuf autres pays d’Asie du Sud-Est. Une demande d’enregistrement du TWYMEEG pour le traitement du diabète de type 2 a été approuvée au Japon. Après avoir réalisé avec succès une étude de phase IIa de preuve de concept pour le traitement de la NASH, qui a atteint ses principaux objectifs du PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), Poxel prévoit de lancer un programme de phase IIb au cours du second semestre 2021. Le PXL770 pourrait également traiter d’autres maladies métaboliques chroniques. Le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium) est entré en phase II simplifiée pour le traitement de la NASH. Poxel dispose également d’autres programmes à un stade plus précoce de développement provenant de sa plateforme AMPK et de sa plateforme de molécules de thiazolidinediones deutérées (TZD) pour le traitement de maladies métaboliques chroniques et rares. La Société entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et le développement de son portefeuille de candidats médicaments. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.

Pour plus d’informations : www.poxelpharma.com.

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société évalue régulièrement l’impact de la pandémie sur ses activités.

Sur la base de cette évaluation, et des informations publiques disponibles à la date de ce communiqué de presse, la Société n’a pas identifié d’impact significatif négatif de la pandémie de COVID-19 sur ses activités qui demeure non résolu. Toutefois, la Société prévoit que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir d’autres impacts négatifs notables sur ses activités. À l’échelle mondiale, le COVID-19 pourrait notamment affecter l’organisation interne et l’efficacité de la Société, en particulier dans les pays où elle est implantée et où les autorités mettent en place des mesures de confinement. De plus, la pandémie de COVID-19 est susceptible d’affecter les conditions de marché et la capacité de la Société à rechercher des financements supplémentaires et/ou à conclure de nouveaux partenariats. De façon plus spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans son approvisionnement en principes ou en produits pharmaceutiques, dans l’initiation ou le calendrier de résultats d’essais précliniques ou cliniques, ainsi que dans les réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles d’affecter ses programmes de développement et de partenariats. La Société continue de suivre la situation de façon proactive.

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable », « devoir », et d’autres mots et termes ayant un sens similaire ou la forme négative qui en découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

ANNEXE

ACHATS VENTES Nombre de

transactions Dont nombre

de titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Dont nombre

de titres Capitaux en

EUR Date 673 197860 1356217,9 724 197491 1366606,9 04/01/2021 5 920 5905,8 11 2400 15529,1 05/01/2021 0 0 0 9 3350 21981,5 06/01/2021 6 2000 13315 12 2700 18232,5 07/01/2021 3 1000 6683 5 1000 6741 08/01/2021 6 1600 10769,4 3 1000 6790 11/01/2021 6 2700 18173 4 300 2052,3 12/01/2021 4 1016 6802,2 3 1000 6716 13/01/2021 4 1884 12449,3 10 2400 16060 14/01/2021 3 1600 10672 15 2095 14162,3 15/01/2021 10 3095 20731,7 3 2095 14204,1 18/01/2021 9 2950 21336,5 29 10255 75851 19/01/2021 21 7200 52880,9 1 800 6192 20/01/2021 6 2400 17356 19 4000 29526,2 21/01/2021 15 5700 41945 3 1600 12002 22/01/2021 14 5800 40780 2 1600 11280 25/01/2021 18 6000 40596,9 3 2399 16920,9 26/01/2021 1 200 1328 14 3211 21747,8 27/01/2021 12 4000 26021,6 9 4000 26593,5 28/01/2021 5 1620 10502,4 12 4090 27354,9 29/01/2021 7 3200 21061 1 800 5360 01/02/2021 1 1 6,6 5 1601 10662,6 02/02/2021 3 560 3718,4 6 1930 12933,6 03/02/2021 3 1000 6651,3 20 4450 30368,1 04/02/2021 10 4100 28214 6 3000 21170 05/02/2021 7 2400 16443,1 10 4300 29963 08/02/2021 3 1600 11104 3 2000 14116 09/02/2021 5 3200 22336 5 1600 11302 10/02/2021 5 1600 11200 4 1100 7768 11/02/2021 5 1600 11288 7 1600 11341 12/02/2021 23 4101 28446 3 1700 11960 15/02/2021 0 0 0 21 4301 30489,1 16/02/2021 0 0 0 5 1600 11600 17/02/2021 6 2600 18310 4 637 4555 18/02/2021 10 3200 21892 2 163 1141 19/02/2021 2 300 2024 6 1057 7208,7 22/02/2021 9 2400 16268 7 1643 11289,4 23/02/2021 9 2400 16054,9 6 1600 10816 24/02/2021 0 0 0 4 2000 13912 25/02/2021 1 800 5488 4 401 2798,9 26/02/2021 8 1600 10656 5 843 5715,5 01/03/2021 6 1600 10875 1 800 5504 02/03/2021 6 1601 10822,8 8 801 5510,8 03/03/2021 3 801 5342,7 4 401 2694,7 04/03/2021 6 801 5366,7 3 401 2690,7 05/03/2021 8 1601 10502,6 1 1 6,6 08/03/2021 0 0 0 13 3356 22508,1 09/03/2021 7 1956 13078,5 3 500 3369 10/03/2021 5 544 3689,3 2 200 1359 11/03/2021 6 800 5384 8 727 4935 12/03/2021 6 1200 8036 9 1301 8810,2 15/03/2021 3 1000 6721 11 2000 13502,6 16/03/2021 4 1800 12034 1 800 5424 17/03/2021 5 900 6014 8 806 5402,4 18/03/2021 1 1 6,7 5 2395 16262,3 19/03/2021 4 800 5368 0 0 0 22/03/2021 0 0 0 8 1600 10800 23/03/2021 4 1601 10814,8 2 800 5424 24/03/2021 4 1150 7730,5 6 1150 7784,5 25/03/2021 6 2072 13718,5 8 1600 10768 26/03/2021 2 200 1350 8 2400 16240 29/03/2021 7 1602 10765,4 1 1 6,8 30/03/2021 3 1600 10632 1 100 672 31/03/2021 4 900 5984 6 451 3008,2 01/04/2021 0 0 0 5 900 6048 06/04/2021 1 100 670 7 356 2393,8 07/04/2021 1 100 672 3 244 1645,7 08/04/2021 3 100 674 4 621 4210,7 09/04/2021 10 2400 16272 2 1600 11024 12/04/2021 7 2401 15862,7 3 2401 15998,7 13/04/2021 4 801 5286,6 2 801 5314,6 14/04/2021 3 801 5286,7 1 1 6,7 15/04/2021 1 1 6,6 5 1553 10309 16/04/2021 1 1 6,7 3 249 1668,3 19/04/2021 8 1000 6616 2 200 1330,5 20/04/2021 3 1700 11157 0 0 0 21/04/2021 1 100 652 8 1930 12603 22/04/2021 4 901 5865,5 3 230 1509,8 23/04/2021 3 500 3247 2 100 652 26/04/2021 5 800 5184 3 510 3320,1 27/04/2021 11 1700 10951 1 290 1887,9 28/04/2021 0 0 0 11 2741 17943,1 29/04/2021 1 1 6,6 2 900 6062 30/04/2021 0 0 0 1 100 668 03/05/2021 4 1699 11253,4 2 900 6022 04/05/2021 5 1600 10520 1 757 5003,8 05/05/2021 3 146 956,9 5 1700 11196 06/05/2021 2 781 5106,3 2 100 660 07/05/2021 4 785 5086,8 3 1000 6495 10/05/2021 2 176 1140,5 5 1006 6540,7 11/05/2021 6 900 5797,7 1 800 5196 12/05/2021 3 800 5167,5 2 900 5849,5 13/05/2021 3 817 5245,8 1 293 1901,6 14/05/2021 3 783 5058,2 8 1600 10360 17/05/2021 2 800 5320 10 4000 26752 18/05/2021 2 1600 10616 7 1700 11421 19/05/2021 5 2400 16004 10 2232 15222 20/05/2021 8 1619 10814,4 0 0 0 21/05/2021 5 786 5226,9 2 900 6003 24/05/2021 10 2396 15737,5 1 1 6,6 25/05/2021 1 1 6,5 6 801 5206,5 26/05/2021 6 2400 15484 1 1 6,5 27/05/2021 3 801 5142,5 2 801 5206,5 28/05/2021 1 1 6,5 15 5550 37174 31/05/2021 4 1601 11287 6 2401 17191 01/06/2021 11 3300 23254,5 1 100 726 02/06/2021 8 4400 29791,5 9 4208 29458,7 03/06/2021 16 5100 34923,5 6 400 2771 04/06/2021 4 200 1368 7 1842 12677,2 07/06/2021 5 900 6194,5 6 2100 14582 08/06/2021 0 0 0 9 1600 11240,3 09/06/2021 16 4698 32526,5 2 900 6456 10/06/2021 1 100 683 11 1998 13705,7 11/06/2021 0 0 0 8 2300 16004,5 14/06/2021 0 0 0 22 8000 59403 15/06/2021 12 3300 24904,6 9 2400 18285 16/06/2021 15 3156 23598,8 3 900 6794 17/06/2021 19 7600 54378,3 2 1099 8170,8 18/06/2021 5 2400 16704 2 857 6156,8 21/06/2021 4 1601 10999 8 1544 10820,6 22/06/2021 3 1601 11111 5 2401 16999 23/06/2021 7 3201 22879,3 10 3201 23415,3 24/06/2021 11 2401 16727,2 8 1601 11591,2 25/06/2021 5 1601 11207 4 1001 7047 28/06/2021 1 800 5600 6 2200 15682 29/06/2021 3 100 708 8 2357 16808,3 30/06/2021 11 1899 13437 2 100 713

