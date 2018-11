PPE : confirmation de la stratégie de traitement-recyclage pour le nucléaire, énergie décarbonée et compétitive

Regulatory News :

Dans son discours sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), le Président de la République a rappelé que la priorité environnementale absolue est la lutte contre le dérèglement climatique. Il a fixé comme objectif la décarbonation totale de la France d’ici 2050 en s’appuyant sur des sources d’énergie bas carbone.

Grâce au nucléaire, la France dispose d’ores et déjà d’une électricité compétitive, et bas carbone à plus de 95 %. Elle fait partie des 6 pays ayant déjà atteint l’objectif fixé par le GIEC1 pour la décarbonation de leur électricité en 2050.

L’enjeu pour notre pays est de maintenir demain une production électrique bas carbone, compétitive et capable de fournir en continu l’énergie pour se déplacer, se chauffer, s’éclairer et travailler.

Dans ce contexte, le nucléaire, 3ème filière industrielle française qui emploie plus de 220 000 salariés, restera le socle de la production d’électricité en France à hauteur de 50 % en 2035. Par ailleurs, le Président de la République a demandé que soit élaboré d’ici 2021 un programme pour le développement d’un nouveau nucléaire.

Concernant les activités d’Orano, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a confirmé le choix du traitement-recyclage pour la gestion des combustibles usés. Les décisions prises aujourd’hui concernant l’arrêt de réacteurs n’auront pas de conséquence à court terme sur le plan de charge des usines Orano en France mais pourront avoir un impact au milieu de la prochaine décennie.

Avec l’ensemble de la filière, Orano va mettre en œuvre les actions visant à limiter cet impact. C’est ce qui permettra au groupe de poursuivre la construction de son avenir, en continuant à investir dans ses usines en France, en innovant pour étendre le recyclage des matières nucléaires et leurs divers usages tout en attirant de nouveaux talents.

1 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

