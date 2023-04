PPG Industries dépasse les attentes en matière de bénéfices et prévoit des résultats solides pour l'exercice 2023

Le 20 avril 2023 à 22:59 Partager

PPG Industries Inc a dépassé jeudi les analystes de la rue, le fournisseur de revêtements industriels ayant accéléré le redressement de ses marges grâce à l'augmentation des prix et des volumes de vente, et prévu des bénéfices supérieurs aux attentes pour l'exercice 2023.

La réouverture de l'économie chinoise après les fermetures dues à la pandémie a stimulé la demande de revêtements utilisés par les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de l'aérospatiale et de l'automobile. Les ventes nettes du segment des revêtements de performance ont augmenté de 2 % pour atteindre 2,63 milliards de dollars, contre 2,57 milliards de dollars un an plus tôt, la hausse des prix de vente ayant compensé une conversion défavorable des devises étrangères et l'impact de l'arrêt des activités en Russie. Le segment des revêtements industriels a également vu ses ventes nettes augmenter, d'environ 1 %, pour atteindre 1,75 milliard de dollars, contre 1,74 milliard de dollars un an plus tôt, grâce à l'augmentation des ventes de revêtements pour les équipementiers automobiles. La demande de produits chimiques se rétablit toutefois lentement dans des secteurs tels que les biens durables et la construction, a écrit la société de courtage KeyBlanc Capital Markets dans une note au début du mois. Les bénéfices de la société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ont augmenté pour atteindre 1,82 $ par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,37 $ par action un an plus tôt, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 1,54 $ par action, selon les données de Refinitiv. Les ventes nettes trimestrielles ont augmenté de 2 % pour atteindre 4,38 milliards de dollars, contre 4,31 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à 4,39 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que les volumes de vente soient proches des niveaux pré-pandémiques au deuxième trimestre de cette année et prévoient des bénéfices entre 2,05 $ et 2,15 $ par action, ce qui est supérieur à l'estimation de la rue de 1,96 $ par action. Les prévisions de bénéfices de PPG pour l'ensemble de l'année 2023, qui se situent entre 6,95 et 7,25 dollars par action, sont également supérieures aux estimations des analystes, qui sont de 6,90 dollars. Les fabricants de peinture tels que PPG Industries ont répercuté une grande partie des coûts élevés des matières premières sur les clients l'année dernière par le biais de prix plus élevés, mais ont mis en garde contre la baisse des volumes de vente cette année. Les actions ont augmenté de 1,8 % dans les échanges après les heures de bureau pour atteindre 144 dollars.