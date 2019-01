PREDILIFE : Bilan au 31 décembre 2018 du contrat de liquidité avec TSAF

Regulatory News:

PREDILIFE (Euronext Growth Paris – FR0010169920 – ALPRE) (Paris:ALPRE), acteur innovant de la médecine personnalisée pour prédire les risques de maladies graves et sauver des vies, annonce aujourd’hui le bilan au 31 décembre 2018 de son contrat de liquidité confié à TSAF- Tradition Securities And Futures.

Au titre du contrat de liquidité confié par PREDILIFE à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2018 :

4 903 actions

69 050,65 €

Il est rappelé que, lors de la mise en œuvre de ce contrat le 21 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4 800 actions

70 000,00 €

À propos de PrediLife

PrediLife développe des solutions innovantes de médecine prédictive associant techniques médicales éprouvées (tests génétiques, imagerie médicale…) et modèles mathématiques exploitant un grand nombre de données statistiques qui pourraient permettre à chaque individu de définir son profil de risque quant à la survenance d’un grand nombre de maladies graves.

La société commercialise en Europe et aux États-Unis sa solution Mammorisk® de dépistage personnalisé dans le cancer du sein. Cette solution associe imagerie médicale grâce à son logiciel propriétaire DenSeeMammo de mesure de la densité mammaire, Big Data et statistiques au travers d’un outil de Scoring basé sur des données liées à la patiente (âge, densité mammaire, antécédents familiaux et de biopsie, origine ethnique) et étude du profil génétique de la patiente grâce à un test génétique permettant d’établir un score de risque polygénique. Cette solution répond aux attentes des femmes et des médecins pour la mise en place d’un dépistage personnalisé selon le risque de cancer du sein.

Predilife est en charge de l’évaluation du risque de cancer du sein dans l’étude européenne de référence MyPeBS, Cette étude a pour objectif objectif principal de comparer le dispositif actuel de deìpistage organiseì - baseì sur le seul criteÌre de l’âge - aÌ une nouvelle strateìgie de deìpistage baseìe sur le niveau de risque de chaque femme. Un des autres objectifs de MyPEBS est d'aboutir à des guidelines européennes pour la mise en place d'un dépistage personnalisé.

Le dépistage personnalisé devrait avoir des effets importants en termes de santé publique, à commencer par une diminution des cancers du sein diagnostiqués à un stade avancé, et à plus long terme, une diminution de la mortalité par cancer du sein.

