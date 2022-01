PRESSE: Orange a sélectionné trois candidats pour succéder à son PDG Stéphane Richard 07/01/2022 | 08:36 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a sélectionné trois candidats pour succéder à son PDG Stéphane Richard, a rapporté Libération jeudi. Le comité de sélection interne d'Orange, composé de trois administrateurs, a retenu trois prétendants officiels, selon le quotidien: Ramon Fernandez, l'actuel directeur financier du groupe, Christel Heydemann, une de ses administratrices qui préside Schneider Electric France, et Franck Boulben, un de ses anciens dirigeants, actuellement en poste chez Verizon aux Etats-Unis. "Mais la liste n'emballe pas le gouvernement" et "l'Elysée semble déçu du casting", a ajouté Libération. L'Etat français, qui détient près de 23% du capital d'Orange, sera le décisionnaire final quant au nouveau patron de l'opérateur historique. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Orange n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations, tandis que Bercy ne souhaitait pas réagir. Fin novembre dernier, le conseil d'administration d'Orange a accepté la démission de son PDG à la suite de sa condamnation en appel dans l'affaire du processus d'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Stéphane Richard a été condamné par la Cour d'appel de Paris à un an de prison avec sursis et à 50.000 euros d'amende pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire Tapie. Le patron d'Orange et les autres mis en cause, dont Bernard Tapie, avaient été relaxés en première instance en 2019 par le tribunal correctionnel. Orange s'est engagé à présenter sa nouvelle gouvernance avant le 31 janvier 2022. -Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO Site Internet: https://www.liberation.fr/economie/economie-numerique/direction-dorange-trois-candidats-officiels-et-beaucoup-de-doutes-a-lelysee-20220106_3HSQUZUMGNBOLH334NCZKZYKIQ/ Agefi-Dow Jones The financial newswire (END) Dow Jones Newswires January 07, 2022 02:35 ET (07:35 GMT)