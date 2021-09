PRIMED Medical Products fait don de plus d'un million et demi de masques chirurgicaux de niveau 3 à l'endroit de la république démocratique populaire lao afin de poursuivre la lutte mondiale contre la COVID-19

Edmonton, Alberta--(Newsfile Corp. - 8 septembre 2021) - Au cours d'une cérémonie ayant eu lieu le 18 août dernier, la République démocratique populaire lao a reçu un lot de 1 592 500 masques chirurgicaux ASTM de niveau 3, offerts par PRIMED Medical Products en partenariat avec le gouvernement du Canada au Laos. Ces masques ont été remis au gouvernement de la République démocratique populaire lao lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le ministre de la Santé, le Dr Bounphaeng Phoummalaisit, M. Bob Paquin, chargé d'affaires et Head of Office, l'Ambassade du Canada au Laos, M. Leo Xie, vice-directeur général, Fabrication de PRIMED en Asie, ainsi que Mme Peng Jin et Mme Yu Hsuan Pi, de VITA Park, au siège du ministère de la Santé de Vientiane.

Les masques offerts sont les mêmes masques assurant un haut degré de protection que ceux utilisés par de nombreux travailleurs de première ligne luttant contre la COVID-19 au Canada et dans le monde entier. Les masques seront utilisés par les prestataires de soins, tandis que le Laos affronte une deuxième vague de la pandémie. Tout au long de la pandémie de COVID-19, PRIMED a mis l'accent avec succès sur un approvisionnement constant et garanti d'EPI pour l'ensemble de ses partenaires à l'échelle mondiale.

« Le Canada est une nation qui tend la main lorsque les gens sont dans le besoin, » a déclaré David Welsh, président et chef de la direction de PRIMED Medical Products. « Nous avons jugé impératif de faire notre part afin d'aider à protéger les personnes de la communauté locale qui nous ont accueillis à bras ouverts alors que nous mettions sur pied notre usine de fabrication au Laos. »

« PRIMED est une entreprise canadienne faisant preuve d'un réel engagement en matière de responsabilité sociale d'entreprise, et elle tient à appuyer la campagne du gouvernement du Laos visant à promouvoir des investissements de qualité, » a déclaré Bob Paquin, chargé d'affaires, Bureau de l'Ambassade du Canada au Laos.

PRIMED a récemment terminé la première phase de construction de son usine au Laos. Les installations en propriété exclusive mesurent 95 000 pieds carrés et, au maximum de leur capacité, pourront accueillir plus de 300 employés. Ce don porte à près de 40 millions de masques chirurgicaux le total des dons réalisés par PRIMED au cours de la pandémie.

À propos de PRIMED Medical Products

PRIMED Medical Products est un fabricant canadien d'équipements de protection individuelle; l'entreprise a été fondée en 1995. Les établissements de fabrication de PRIMED sont certifiés ISO et font l'objet de vérifications régulières d'organismes de réglementation et de certification internationaux. Les produits médicaux de haute qualité de PRIMED sont utilisés dans pratiquement tous les hôpitaux du Canada et dans les établissements de santé des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Sa gamme comprend des produits médicaux, chirurgicaux et de contrôle des infections, notamment des vêtements de protection et des produits de soins des plaies.

Personne-ressource auprès des médias

Lindsey Taylor, spécialiste du marketing

Courriel : lindsey.taylor@primed.ca

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/95540