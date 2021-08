PRIMED Medical Products met à la disposition des consommateurs ordinaires des EPI de qualité hospitalière

Edmonton, Alberta--(Newsfile Corp. - 11 août 2021) - PRIMED Medical Products, l'un des principaux fabricants et fournisseurs d'équipement de protection individuelle (EPI) médical du Canada, rend ses produits disponibles aux consommateurs canadiens. Cette semaine, l'entreprise d'Edmonton a lancé un magasin de commerce électronique avec une sélection de ses produits, y compris des masques de procédure fabriqués à sa nouvelle usine de fabrication canadienne.

Tout au long de la pandémie de COVID-19, PRIMED a mis l'accent avec succès sur un approvisionnement constant et garanti d'EPI dans l'ensemble du système de santé canadien. Avec le lancement de sa plateforme de commerce électronique, le grand public aura maintenant accès au produit de choix des professionnels de la santé canadiens.

La boutique en ligne, qui se trouve à l'adresse shop.primed.ca, vend actuellement un éventail de produits, tous testés selon des normes internationales strictes en matière de qualité et de protection. Les options de masques de procédure comprennent des masques pour les adultes et les enfants, ainsi que des options de visière intégrée et d'antibuée, qui offrent à l'utilisateur à la fois confort et protection. Les options de produits offertes en ligne donnent aux consommateurs canadiens l'occasion de se protéger, eux et leurs familles, à l'aide des mêmes produits utilisés quotidiennement dans les hôpitaux.

Fondée en 1995 à Edmonton, en Alberta, PRIMED a joué un rôle de premier plan dans le marché canadien de l'EPI depuis des années, comblant l'écart entre la fabrication de produits médicaux de grande qualité et les organismes de soins de santé partout au Canada. À l'automne 2020, PRIMED a ouvert sa première usine de fabrication au Canada, à Cambridge, en Ontario, pour fournir aux hôpitaux canadiens une gamme de masques de procédure fabriqués au Canada.

PRIMED a une réputation bien établie dans l'industrie des soins de santé. L'entreprise est très respectée pour la grande qualité constante de ses produits et son environnement de travail positif. En avril 2021, l'entreprise a été nommée l'une des « sociétés les mieux gérées » de Deloitte Canada pour la quatrième année consécutive, et a obtenu une place parmi les « lauréates de la catégorie Or ».

Les consommateurs peuvent acheter des produits PRIMED à l'adresse shop.primed.ca.

À propos de PRIMED Medical Products

PRIMED Medical Products est un fabricant canadien d'équipements de protection individuelle; l'entreprise a été fondée en 1995. Les établissements de fabrication de PRIMED sont certifiés ISO et font l'objet de vérifications régulières d'organismes de réglementation et de certification internationaux. Les produits médicaux de haute qualité de PRIMED sont utilisés dans pratiquement tous les hôpitaux du Canada et dans les établissements de santé des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Sa gamme comprend des produits médicaux, chirurgicaux et de contrôle des infections, notamment des vêtements de protection et des produits de soins des plaies.

Personne-ressource auprès des médias

Lindsey Taylor, spécialiste du marketing

Courriel : lindsey.taylor@primed.ca

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/92783