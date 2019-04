PRIMONIAL REIM signe une promesse de vente en vue de l'acquisition de deux EPHAD

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial a signé une promesse de vente en vue de l’acquisition de deux EHPAD pour une valeur d’environ 72 millions d’euros, pour le compte de sa SCPI Primovie. Ces deux actifs de dernière génération font partie d’un portefeuille de 14 EHPAD cédés par Swiss Life Asset Managers France et sont localisés à Paris et à Aubervilliers dans un tissu urbain dense. Ces deux actifs sont intégralement loués par un spécialiste de l'accueil et des soins pour seniors en France et à l'international dans le cadre de baux commerciaux d'une durée moyenne des baux de près de 8 années." Nous nous réjouissons de l'acquisition de ces deux actifs de santé récents qui s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de Primonial REIM, acteur majeur de l'immobilier de santé en Europe, d'acquérir des actifs générateurs de revenus sur le long terme pour ses clients investisseurs ", a commenté Grégory Frapet, Président du Directoire de Primonial REIM.La signature définitive de la transaction devrait intervenir au cours de l'été 2019 après la levée des conditions suspensives.