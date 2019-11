PRISME Professionnels de l'érim Servi : La Mission Locale du Velay et les agences d'emploi s'engagent en faveur de l'emploi des jeunes

Pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, la Mission Locale du Velay, le FAF.TT (Fonds d'Assurance Formation du Travail temporaire) et 10 agences d'emploi ont signé des conventions de partenariat le 13 Novembre 2019 destinées à accompagner les jeunes dans leur parcours professionnel. Ces conventions sont la déclinaison locale de l'accord-cadre national signé fin mars 2018 par la DGEFP, Prism'emploi, l'Union Nationale des Missions Locales, le FAF.TT et le FASTT (Fonds d'Action Sociale du Travail Temporaire). Cette démarche s'inscrit globalement dans le dispositif « Mission Jeunes » porté par la branche du travail temporaire. L'objectif est de développer le partenariat entre les réseaux des agences d'emploi et des Missions Locales afin d'être au plus près des besoins des jeunes.

C'est également à ce titre que, suite à l'accord national renouvelé en mars 2018, la Direccte Auvergne-Rhône-Alpes, l'ARML, Prism'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, le FAF.TT et le FASTT ont signé un accord régional de coopération le 6 mars 2018 à Saint Etienne afin de marquer la poursuite des engagements de la branche du travail temporaire dans la région.