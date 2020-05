PRISME Professionnels de l'érim Servi : La branche du travail temporaire se mobilise une fois encore à l'unanimité, pour la protection de ses salariés permanents

Au moment où débute un déconfinement progressif et dans une période où la reprise du travail doit, plus encore qu'avant, se conjuguer avec santé et sécurité, Prism'emploi, la CGT, FO, la CFDT, la CGC, l'UNSA et CFTC, membres de la Commission Paritaire Nationale pour la Santé et la Sécurité au Travail (CPNSST) ont abouti à une décision paritaire visant cette fois-ci, à permettre aux salariés permanents de travailler en toute sécurité, dans le cadre inédit de cette pandémie.