Ça consolide dans le stockage. Prologis, le plus grand opérateur d'entrepôts au monde, va racheter son rival Duke Realty Corp pour 26 milliards de dollars, dette comprise. C’est la plus grande vente d'immobilier commercial depuis le début de la pandémie. Et pour rappel, Prologis compte Amazon, et FedEx parmi ses clients.

A voir ici :