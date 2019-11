PROLOGUE activité contrastée au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours troisième trimestre 2019, Prologue a enregistré un chiffre d’affaires en repli de 0,5% à 18,1 millions d'euros. L'activité a été contrastée entre, d’une part, une croissance soutenue de l’activité de formation qui voit ses ventes progresser de 7,6% à 9,30 millions d'euros et, d’autre part, une baisse de 6,4% des activités de Cloud et services managés à 2,5 millions liée à un recul de 30,6% de l’activité en Amérique Latine." Cette contreperformance momentanée sur ce territoire devrait être rattrapée en partie d'ici la fin de l'année avec un faible impact sur son niveau de rentabilité ", a précisé la société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation.L'activité Infrastructures (Matériels, cybersécurité), après un bon 1er semestre 2019, a enregistré plusieurs décalages de commandes qui expliquent un recul de 8,8% de ses ventes à 3,92 millions d'euros. Cette tendance devrait ainsi s'inverser au 4ème trimestre 2019 et retrouver une évolution conforme à son potentiel de développement.L'activité Logiciels, comme les trimestres précédents et pour des raisons déjà évoquées, est en recul de 7,7% à 2,38 millions d'euros.S'agissant de ses perspectives, le groupe anticipe au cours des prochains exercices une nouvelle progression de ses ventes.