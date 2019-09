PROSUS : débuts remarqués à la Bourse d'Amsterdam avec plus de 100 milliards de capitalisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Prosus réussit son entrée en Bourse. La société, qui regroupe les activités Internet à l’international du groupe sud-africain Naspers, et en particulier sa participation dans le chinois Tencent, cote 74 euros à la Bourse d'Amsterdam, à comparer avec un cours d’introduction de 58,70 euros. Sur cette base, il était valorisé 95,3 milliards d’euros. Naspers demeurera le principal actionnaire du groupe, avec au moins 73% du capital. Le solde constituera le flottant.Sur l'exercice 2019, Prosus a généré des revenus de 2,65 milliards de dollars et un bénéfice net de 4,3 milliards de dollars. Naspers possède 31% du capital du groupe chinois spécialisé dans les jeux vidéo, Tencent. Cette participation représente plus de 120 milliards de dollars.