PSA Retail inaugure deux points de vente Opel à Cologne : Une première en Allemagne qui s'inscrit dans une perspective européenne plus large

PSA Retail, groupe de distribution automobile du groupe PSA (Paris:UG), inaugure aujourd’hui un point de vente Opel à Cologne sur la Raderberggürtel et en ouvrira un second sur la Widdersdorfer Strasse.

L’ouverture du site de Raderberggürtel permettra à PSA Retail de combler un vide dans la région de Cologne.

L’implantation de PSA Retail à Cologne s’inscrit dans une stratégie globale visant à réaliser l’ambition du Groupe de faire rapidement partie des cinq principaux distributeurs en Europe de la marque au blitz et de contribuer à la pérennité du plan PACE!

Cet objectif ambitieux ne peut être atteint sans l’apport du marché allemand. Dans cette perspective, l’ouverture de ces sites de Opel–PSA Retail est une première en Allemagne qui s’inscrit toutefois dans une perspective européenne de développement plus large.

Des emplacements de choix pour ces deux points de vente au service des clients d’Opel à Cologne

Idéalement placés dans le sud et l’ouest de la ville, les deux nouveaux sites proposeront un éventail complet de services, dont la vente de véhicules neufs et d’occasion et des services après-vente aux clients d’Opel à Cologne.

Un développement qui s’inscrit dans une stratégie européenne plus large

À la suite de l'intégration d'Opel/Vauxhall en août 2017 dans le contexte d’un Groupe élargi, la distribution des deux marques est rapidement devenue un objectif stratégique pour PSA Retail.

Parti de zéro en janvier 2018, PSA Retail aura assuré l’ouverture ou l’acquisition de 29 sites Opel et Vauxhall dans sept pays (Allemagne, Espagne, Portugal, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse) d’ici à la fin 2019.

Dès janvier 2020, PSA Retail distribuera également des pièces d’origine Opel/Vauxhall au sein de son réseau de 35 plaques de distribution de pièces de rechange en Europe.

Anne Abboud, Directrice de PSA Retail, a déclaré : « L’ouverture de deux sites Opel à Cologne est une avancée majeure pour PSA Retail. Elle s’inscrit dans le cadre de la poursuite de son ambition de soutenir la mise œuvre du plan PACE ! d’Opel et de devenir, à court terme, l’un des cinq principaux distributeurs de la marque au blitz. Une présence étendue et rentable sur le marché allemand constitue de toute évidence un facteur clé pour parvenir à cet objectif. »

Ulrich Selzer, Directeur général Opel Allemagne, a déclaré : « L’ouverture d’un premier point de vente Opel à Cologne témoigne de la manière dont Opel bénéficie du fait d’être membre du Groupe PSA. L’ouverture d’un second nous permet d’être encore plus efficaces et de libérer le potentiel de croissance locale d’Opel dans la région. Nous souhaitons, par ailleurs, offrir à nos clients les modèles et les services d’Opel là où aucun concessionnaire Opel n’était présent jusqu’alors. En parallèle nous allons continuer à travailler l’identité et la différenciation de la marque Opel. »

A propos de PSA Retail :

PSA Retail est le groupe de distribution automobiles du groupe PSA. Deuxième groupe de distribution en Europe, il compte 10 912 collaborateurs. En 2018 il a commercialisé 522 000 véhicules neufs (VN) et d’occasion (VO) dans 11 pays, compte 409 concessionnaires et points de vente, a réalisé un CA de 8,4 milliards d’euros, facturé 4,6 millions d’heures après-vente et vendu pour 1,8 milliard d’euros de pièces de rechange.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

