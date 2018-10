PUBLICATION DES RÉSULTATS DE DASSAULT SYSTEMES POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 2018, WEBCAST ET CONFERENCE TELEPHONIQUE LE 24 OCTOBRE 2018

Regulatory News:

Dassault Systèmes (Paris:DSY) (Euronext Paris : #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), publiera le mercredi 24 octobre 2018 ses résultats du troisième trimestre 2018 clôturés le 30 septembre 2018.

A cette occasion, la présentation des résultats par la Direction de Dassault Systèmes sera diffusée sur le web à 9h30, heure de Paris – 8h30, heure de Londres.

Par ailleurs, le Management tiendra une conférence téléphonique à 15h00, heure de Paris - 14h00, heure de Londres - 9h00, heure de New York.

La webcast et la conférence téléphonique seront accessibles en direct sur le site Internet de Dassault Systèmes http://www.3ds.com/investors/.

Veuillez suivre les instructions figurant sur la page d’accueil. Il est conseillé de se connecter quinze minutes avant le début de chaque événement afin de s’inscrire, d’installer et/ou de télécharger les logiciels nécessaires. La webcast et la conférence téléphonique seront disponibles pendant 1 an sur ce site.

###

