PUBLICIS GROUPE ANNONCE L'ACQUISITION DE TREMEND POUR RENFORCER L'OFFRE DE TRANSFORMATION DIGITALE DE PUBLICIS SAPIENT EN EUROPE

Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce l’acquisition de Tremend en Roumanie, une entreprise technologique spécialisée dans le développement de logiciels. Tremend est un acteur majeur de ce secteur en Europe Centrale et de l’Est et a connu une croissance rapide depuis sa création en 2005, avec plus de 60 millions d’utilisateurs finaux de ses logiciels développés pour ses clients. Publicis Sapient s’appuiera sur l’expertise technologique de Tremend pour développer son nouveau centre de distribution mondial en Europe.

Basée à Bucarest, Tremend a été fondée par Ioan Cocan et Marius Hanganu. Son portefeuille de clients couvre un grand nombre de secteurs avec des entreprises comme Carrefour, ING ou Orange. Tremend s’appuie sur une forte expertise développée au cours des 16 dernières années et compte aujourd’hui plus de 650 ingénieurs et développeurs de logiciels aux compétences très recherchées.

Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient, déclare : « Tremend et ses collaborateurs nous impressionnent par leur vision, l’étendue de leurs compétences, leur expertise en matière de développement de logiciels de pointe ainsi que leur excellente connaissance de cette industrie. L’intégration de Tremend à Publicis Sapient est une étape importante dans l’expansion de notre modèle de distribution à l’échelle mondiale. Nous prévoyons d’augmenter rapidement les effectifs pour atteindre 2 500 employés d’ici 2025, et accélérer ainsi notre implantation géographique en Europe. Il y a une forte adéquation entre nos deux cultures d’entreprises et nous sommes convaincus que la réunion de nos expertises permettra d’accroître encore la performance de nos activités au service de nos clients ».

Ioan Cocan et Marius Hanganu, fondateurs de Tremend, ajoutent : « Les équipes de Tremend ont toujours eu pour ambition de concevoir les meilleurs produits adaptés au besoin de transformation de nos clients dans un monde en rapide évolution, pour accélérer leur croissance et apporter de la valeur à leurs marques. Cette union avec Publicis Sapient permettra de rendre notre organisation encore plus performante, au moment où nos clients nous sollicitent pour des projets de plus en plus stratégiques pour leur croissance future. »

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : « Dans un contexte d’accélération de la demande en matière de transformation digitale des entreprises, Publicis Groupe renforce son implantation en Europe pour accompagner ses clients et renforcer leur croissance dans le e-commerce. L’acquisition de Tremend va permettre à Publicis Sapient d’étendre ses capacités en matière de transformation digitale ainsi que son implantation internationale. Après l’annonce de la joint-venture innovante avec SCB en décembre en Asie du Sud-Est, cette acquisition constitue une nouvelle étape du développement de Publicis Sapient dans le monde ».

Cette opération reste soumise aux approbations règlementaires de l’autorité compétente en matière de concurrence.

