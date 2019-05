PUBLICIS GROUPE: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC40] s’est tenue ce jour sous la Présidence de Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance. Le nombre d’actionnaires participant à cette Assemblée Générale a été élevé, et plus de 70% du capital était présent ou représenté.

L’activité de 2018 et la stratégie du Groupe ont été présentées par Arthur Sadoun, Président du Directoire. L’ensemble des résolutions a été approuvé par les actionnaires. Les actionnaires ont notamment donné leur aval au versement d’un dividende porté à 2,12 euros par action, en hausse de 6,0 %. Le paiement du dividende pourra être effectué, au choix soit en actions nouvelles, soit en numéraire. L’option pour le paiement du dividende en actions devra être exercée du 27 juin au 17 juillet 2019 inclus. Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 46,39 euros par action, à comparer au cours de ce jour de 49,00 euros. La date de détachement du dividende interviendra le 25 juin 2019. La mise en paiement du dividende en numéraire et la livraison des actions nouvelles aura lieu le 23 juillet 2019.

Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, a déclaré : « Le Conseil de surveillance et moi-même tenons à remercier les actionnaires pour leur confiance et leur soutien. En approuvant toutes les résolutions, les actionnaires donnent les moyens au Directoire, sous la Présidence d’Arthur Sadoun, de poursuivre son action à la tête de l’entreprise et notamment sa transformation en vue d’encore mieux servir nos clients et d’attirer les talents. L’acquisition d’Epsilon permet à notre Groupe de relever les défis qui se posent à notre industrie et d’apporter à nos clients tous les moyens de leur nécessaire transformation et d’une croissance rentable tout en maîtrisant leurs coûts. Le Conseil de surveillance est convaincu que le Directoire et son Président ont choisi la bonne stratégie et la mettent en œuvre avec détermination et efficacité. »

Le Conseil de surveillance a exprimé ses remerciements chaleureux et sa reconnaissance pour la précieuse contribution aux travaux du Conseil et de ses Comités tout au long des mandats de Mesdames Véronique Morali et Marie-Claude Mayer, membres du Conseil de surveillance depuis 2010 et dont les mandats n’ont pas été soumis à renouvellement.

Le Conseil de surveillance accueille trois membres indépendants nouvellement élus par l’Assemblée Générale pour une période de quatre ans.

Madame Antonella Mei-Pochtler, de nationalité italienne, est une dirigeante chevronnée avec une longue expérience des secteurs de la grande consommation, des médias et de la technologie. Elle a occupé des postes de responsabilité au Boston Consulting Group (BCG) aux niveaux européen et mondial et a axé ses activités sur la transformation digitale, la stratégie et l’organisation. Nommée parmi les 25 meilleurs consultants du monde par le magazine Consulting, elle s’est vu décerner le prix “Women Leaders in Consulting Lifetime Achievement” en 2013. Elle s’implique dans de nombreuses activités et causes sociales, surtout pour l’équité en matière d’éducation. Son parcours notamment à la tête du BCG en Allemagne, sa connaissance approfondie de l’économie allemande et de ses entreprises, ainsi que son rôle dans le développement de la « practice » digitale seront un atout important pour le Conseil de surveillance.

Madame Suzan LeVine, de nationalité américaine, a été nommée Commissaire au Département de la sécurité de l’emploi en 2018 pour l’Etat de Washington. Elle a été ambassadrice des États-Unis auprès de la Suisse et du Liechtenstein de 2014 à 2017. Précédemment, elle s’est occupée d’éducation, de technologie, de communauté, d’innovation, de responsabilité sociale et de sensibilisation des jeunes. Elle a travaillé chez Microsoft et chez Expedia. Son passé dans l'univers de la technologie et le numérique allié à son goût pour l'Intelligence Artificielle seront d'un apport précieux pour le Conseil.

Monsieur Enrico Letta, de nationalité italienne, est, depuis septembre 2015, Doyen de l’École des Affaires Internationales de Sciences Po Paris (Paris School of International Affairs, PSIA). En juillet 2016, il a été nommé Président de l’Institut Jacques Delors. Il a exercé la fonction de ministre pour les Politiques communautaires de 1998 à 1999, puis de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat de janvier à avril 2000. Il fut ministre de l’Industrie et du Commerce extérieur de 2000 à 2001, puis sous-secrétaire d’État à la Présidence du Conseil de Romano Prodi de 2006 à 2008. De 2001 à 2015, il a été élu à la Chambre des députés, à l’exception de la période 2004-2006, où il exerce le mandat de député européen. Il a occupé également la fonction de vice-secrétaire du Parti Démocrate de 2009 à 2013. De 2013 à 2014, il fut Président du Conseil italien. Son expertise des affaires internationales sera précieuse au Conseil dans ses réflexions sur les risques géopolitiques de ses implantations internationales.

Le Conseil de surveillance compte désormais 13 membres dont un membre représentant les salariés. Le Conseil de surveillance est constitué de 50 % de femmes (6 sur 12) (1) et de 66 % de membres de nationalité étrangère (8 sur 12) (2). L’amélioration de l’indépendance du Conseil de surveillance est un objectif permanent de la société. Avec 66 %(1) atteints lors de l’Assemblée Générale de 2019, le Groupe dépasse ainsi son engagement d’atteindre le seuil de 50 % de membres indépendants (à comparer à 45 % (1) il y a un an).

Enrichie en expertises et diversifiée, sa composition est la suivante : Mesdames Élisabeth Badinter (Vice-Présidente), Sophie Dulac, Marie-Josée Kravis, Suzan LeVine, Antonella Mei-Pochtler, et Cherie Nursalim, et Messieurs Maurice Lévy (Président), Simon Badinter, Jean Charest, Thomas H. Glocer, André Kudelski, Enrico Letta et Pierre Pénicaud (représentant des salariés du Groupe).

Lors de la réunion du Conseil de surveillance qui a suivi l’Assemblée Générale, ont été approuvées les compositions des quatre comités.

Comité de nomination

Présidente : Madame Elisabeth Badinter.

Membres : Madame Marie-Josée Kravis ; Messieurs Jean Charest, André Kudelski et Maurice Lévy.

Comité d’audit

Président : Monsieur Jean Charest.

Membres : Madame Suzan LeVine et Monsieur André Kudelski .

Expert indépendant : Madame Claudine Bienaimé.

Comité de rémunération

Président : Monsieur André Kudelski.

Membres : Mesdames Cherie Nursalim et Antonella Mei-Pochtler; Messieurs Thomas H. Glocer et Maurice Lévy.

Expert indépendant : Monsieur Michel Cicurel.

Comité des risques et stratégies

Président : Madame Marie-Josée Kravis

Membres : Mesdames Elisabeth Badinter et Suzan LeVine ; Messieurs Thomas H. Glocer, Maurice Lévy, Enrico Letta et Pierre Pénicaud.

1 Conformément à la loi et au Code Afep-Medef, les membres du Conseil représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages

2 Hors membre du Conseil représentant les salariés.

