PUBLICIS GROUPE PLACE AVEC SUCCÈS UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 2,25 MILLIARDS D'EUROS

Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC40] annonce avoir placé avec succès une émission obligataire constituée de trois tranches d’une durée respective de 6, 9 et 12 ans.

Le produit de l’émission contribuera au financement de l’acquisition d’Epsilon, en remboursant partiellement le crédit d’acquisition actuel. Avec la finalisation du prêt à moyen terme le 28 mai dernier, le financement de l’acquisition d’Epsilon est désormais en pratique sécurisé, sous réserve de la mise en place de la documentation juridique. Pour mémoire, l’acquisition d’Epsilon est soumise aux approbations réglementaires d’usage et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2019.

Cette émission obligataire permet également au Groupe d’allonger les maturités de sa dette.

L’émission obligataire, qui sera réalisée par une filiale à 100% de Publicis Groupe S.A. et garantie par cette dernière, comprendra 3 tranches :

La première tranche d’un montant de 750 millions d’euros assortie d’un coupon de 0,625% et émise à un prix de 99,380% du nominal, offrant un rendement de 0,731%.

La deuxième tranche d’un montant de 750 millions d’euros assortie d’un coupon de 1,25% et émise à un prix de 99,612% du nominal, offrant un rendement de 1,296%.

La troisième tranche d’un montant de 750 millions d’euros assortie d’un coupon de 1,75% et émise à un prix de 99,145% du nominal, offrant un rendement de 1,830%.

Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citigroup, HSBC et J.P. Morgan ont agi en qualité de coordinateurs globaux. CM-CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, Mizuho, MUFG, Natixis, Société Générale et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de bookrunners actifs.

Avertissement

Ce communiqué est une information et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas fait et ne feront pas l’objet d’une offre au public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public, dans une quelconque juridiction.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Publicis Groupe n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.

Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

