PUBLICIS GROUPE S.A. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte de Publicis Groupe S.A. (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC40] s’est tenue ce jour sous la Présidence de Monsieur Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance.

Dans le contexte particulier, cette année encore, lié à la pandémie de Covid-19, la réunion a été organisée à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, en application de l’ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, tels que modifiés et prorogés par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021.

L’Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct sur le site internet du Groupe sur www.publicisgroupe.com. Elle est accessible sur le lien suivant : https://www.publicisgroupe.com/fr/investisseurs/actionnaires/assemblee-generale. L’ensemble des documents relatifs à l’Assemblée générale ont été mis à la disposition des actionnaires sur le site internet du Groupe. Les actionnaires ont participé en direct et ont pu intervenir.

Réunissant un quorum de 73%, l’Assemblée Générale des actionnaires a adopté l’ensemble des 26 résolutions, parmi lesquelles :

Le renouvellement du mandat de Monsieur Maurice Lévy en qualité de membre du Conseil de surveillance à 92,99 % pour une période de quatre ans. Le Conseil a souhaité qu’il poursuive sa mission en tant que Président du Conseil de surveillance et continue à apporter son soutien et son conseil au Directoire et à son Président, Monsieur Arthur Sadoun, qui a exprimé ce même souhait. Le Conseil, réuni à la suite de l’Assemblée Générale, a approuvé à l’unanimité le renouvellement de son mandat de Président du Conseil de surveillance, pour une durée de quatre ans.

Les mandats de Messieurs Simon Badinter et Jean Charest, renouvelés à une très large majorité, pour quatre ans également.

Les rémunérations du Directoire pour 2020 votées à plus de 88 % et pour 2021 à plus de 90%.

Le versement d’un dividende de 2,00 euros par action, soit un taux de distribution de 46,8%, supérieur à son niveau pré-pandémie. L’option pour le paiement du dividende devra être exercée entre le 17 juin et le 30 juin 2021 inclus. Le détachement du dividende interviendra le 15 juin 2021. Le paiement du dividende aura lieu le 6 juillet et pourra être effectué, au choix des actionnaires, soit en actions nouvelles, soit en numéraire.

Le prix d’émission des actions distribuées en paiement du dividende a été fixé à 53,05 € euros par action, égal à la moyenne des cours de clôture de l’action lors des vingt séances de bourse précédant la date de l’Assemblée qui s’est tenue ce jour, diminuée du montant net du dividende.

Maurice Lévy, Président du Conseil de surveillance, a déclaré :

« Dans cette année où le monde entier a été mis à l’épreuve et où nous sommes entrés dans l’ère du nouvel anormal, le Conseil de surveillance et moi-même sommes très fiers de la résilience dont votre Groupe a fait preuve. C’est la contribution de chacun, la force individuelle et celles conjuguées des équipes ainsi que la réponse rapide, déterminée et efficace du management sous la direction d’Arthur Sadoun qui ont permis à Publicis Groupe, non seulement de traverser cette crise en obtenant des résultats supérieurs aux attentes, mais aussi d’en sortir plus fort en renouant avec la croissance dès le 1er trimestre 2021. Mon attachement au Groupe n’est plus à démontrer après un périple de cinquante ans qui m’a permis de vivre les différentes étapes du développement de Publicis, qui s’est hissé à la 3ème place mondiale et est devenu un leader dans le numérique et la data. C’est donc avec un enthousiasme intact (bien que ce ne fût pas dans mes plans) que je poursuivrai ma mission au service de l’entreprise et de toutes ses parties prenantes.

Le Conseil de surveillance et moi-même tenons à remercier les actionnaires pour leur confiance et leur soutien. Par leurs votes, ils reconnaissent le travail et la mobilisation extraordinaires du Directoire et il faut le souligner, en particulier de son Président, dans cette période. Je tiens également à les remercier d’avoir approuvé le renouvellement de mon mandat d’administrateur, et le Conseil de m’avoir proposé de continuer à accompagner le Groupe en tant que Président du Conseil de surveillance.

Grâce à sa transformation et à ses investissements de longue date dans la technologie et la data avec notamment Sapient et Epsilon, votre Groupe dispose de tous les actifs nécessaires dans un environnement qui a, avec cette crise, évolué de manière accélérée et irréversible vers plus de digital. Si l’environnement demeure toujours incertain, votre Groupe est très bien armé et très bien dirigé pour répondre aux besoins de ses clients et les accompagner sur le chemin de la croissance dans ce nouveau monde ».

***

Lors de l’Assemblée Générale, le Président du Directoire, Monsieur Arthur Sadoun, a présenté les temps forts de l’année 2020.

Dès le début de la crise et dans une période de forte incertitude, le Directoire a réagi sans attendre et défini trois priorités claires :

La première, assurer la sécurité des collaborateurs du Groupe, en organisant en quelques jours seulement, le télétravail dans tous les pays. De plus, plusieurs initiatives ont été prises tout au long de l’année pour s’assurer de leur santé et de leur bien-être.

Le Groupe s’est ensuite mobilisé pour accompagner ses clients en repensant et en adaptant sans attendre leurs campagnes de communication à cette nouvelle situation, contribuant ainsi à leur compétitivité et leur résilience dans cette prériode sensible.

Enfin, le Directoire a mis en place une série de mesures exceptionnelles pour maintenir sa solidité financière, avec notamment un plan d’économies de coûts de 500 millions d’euros et une diminution du dividende initialement proposé. Dans le même temps, le Président du Conseil de Surveillance et des membres du Directoire, ont proposé de réduire leurs rémunérations. Par ailleurs, les sacrifices de salaires consentis par 6000 collaborateurs du Groupe au plus fort de la crise ont été remboursés après la publication de résultats meilleurs que prévus, à l’exception des membres du Directoire.

Au terme de cette année en tous points exceptionnelle, le Groupe est sorti renforcé et a publié une croissance organique supérieure à la moyenne du marché en 2020 ainsi que, comme les années précédentes, les ratios financiers les plus élevés de l’industrie.

Il est à noter qu’en réponse à une question lors de l’Assemblée Générale, le Président du Directoire, Monsieur Arthur Sadoun, a confirmé la poursuite des bonnes tendances observées au 1er trimestre 2021 et a précisé que la croissance organique du revenu net du 2ème trimestre devrait se situer dans le haut de la fourchette communiquée lors de la présentation des résultats du 1er trimestre 2021, de +8% et +10%.

***

Composition du Conseil de surveillance et du Directoire

A l’issue de cette Assemblée, et après le départ de Monsieur Enrico Letta1, le Conseil de surveillance reste donc composé de 13 membres dont 55%2 de femmes, et de deux membres représentant les salariés. Avec un taux de 64 %2, le Conseil reste très largement composé de membres indépendants.

Le Conseil de surveillance a par ailleurs confirmé la composition du Directoire, avec 4 membres: Monsieur Arthur Sadoun (Président), Monsieur Steve King (COO), Madame Anne-Gabrielle Heilbronner (Secrétaire Générale) et Monsieur Michel-Alain Proch (Directeur Finances Groupe en remplacement de Monsieur Jean-Michel Etienne).

Composition des comités du Conseil de Surveillance

Le Conseil de surveillance a par ailleurs, sur proposition du Comité de Nomination, arrêté la composition des Comités du Conseil :

Comité d’audit

Président : Monsieur Jean Charest.

Membres : Madame Suzan LeVine, Monsieur André Kudelski, Monsieur Thomas H. Glocer.

Expert : Monsieur Jean-Michel Etienne

Comité de rémunération

Président : Monsieur André Kudelski.

Membres : Madame Antonella Mei-Pochtler; Messieurs Thomas H. Glocer et Maurice Lévy. Expert indépendant : Monsieur Michel Cicurel.

Comité stratégique et des risques

Président : Madame Marie-Josée Kravis.

Membres : Messieurs Simon Badinter, Thomas H. Glocer, Maurice Lévy et Pierre Pénicaud.

Comité « ESG »

Un comité dédié aux réflexions environnementales, sociétales et sur la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes a été créé :

Présidente : Madame Suzan LeVine

Membres : Mesdames Cherie Nursalim, Sophie Dulac et Patricia Velay-Borrini.

Comité de nomination :

Il est composé des Présidents des différents Comités et placé sous la Présidence de Madame Elisabeth Badinter.

Membres : Mesdames Marie-Josée Kravis et Suzan LeVine, Messieurs Jean Charest, André Kudelski et Maurice Lévy.

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Medias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 80 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

_________________________

1 Monsieur Enrico Letta a démissionné de son mandat de membre du Conseil de surveillance le 28 mars 2021 après avoir été nommé Secrétaire général du Parti Démocrate italien.

2 Conformément à la loi et au code Afep-Medef, les membres du Conseil représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces pourcentages.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210526006015/fr/