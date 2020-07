Pac 2021-2027: un budget «stable» pour la France par rapport à la période actuelle

Dépêche - Publié le 22.07.2020 par Mathieu Robert

L'accord trouvé le 21 juillet sur le cadre financier pluriannuel de l'UE pour 2021-2027 conduit à un budget de la Pac «stable» pour la France, à 62,4 milliards d'euros (courants) contre 62 milliards sur la période actuelle, calcule le cabinet du ministre de l'Agriculture. Ce montant inclut le Feader (2nd pilier) et le Feaga (1er pilier) hors mesures de marché. Dans le détail, le Feader qui reviendra à la France s'élève à 11,4 milliards d'euros contre 10 milliards sur la période actuelle. Ce montant a fait l'objet de négociations jusque dans les dernières heures de négociations, selon le cabinet. Enfin 51 milliards d'euros d'aides directes du Feaga reviennent à la France, contre 52 milliards sur la période actuelle. Ce montant en baisse est notamment du au mécanisme de «convergence externe», qui profite aux pays les plus récemment entrés en UE (pays de l'est). Le cabinet rappelle d'ores et déjà que «les deux piliers ne sont pas étanches». Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie s'est félicité du résultat des négociations: «La France s'est beaucoup battue pour avoir une Pac à la hauteur de ses attentes, et c'est le cas. Nous avons une Pac ambitieuse avec un budget renforcé. Et ce n'était pas gagné».