Pacific Drilling annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2018

Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDQ) a déclaré aujourd’hui ses résultats pour le deuxième trimestre 2018. La perte nette au deuxième trimestre 2018 était de 103,7 millions USD, soit 4,86 USD par action diluée, contre une perte nette de 96,1 millions USD, soit 4,50 USD par action diluée, au premier trimestre 2018, et une perte nette de 138,1 millions USD, soit 6,48 USD par action diluée au deuxième trimestre 2017.

Selon le commentaire de Paul Reese, PDG de Pacific Drilling : « Ce trimestre, nous avons continué à fournir des services d’exploitation exceptionnels à nos clients, générant un coefficient d’efficacité de 98,7 pour cent. Nos solides résultats d’exploitation ont été reconnus par les clients, alors que nous obtenons de nouveaux chantiers pour notre flotte de navires de forage en eau profonde, répondant à des normes élevées. Petronas a récemment exercé son option sur le contrat Pacific Santa Ana pour une année de travail supplémentaire, commençant au milieu de l’année 2019. Nous avons en outre une lettre d’intention d’Eni pour Pacific Bora afin de travailler au Nigeria, ainsi que deux lettres d’adjudication pour des services de forage dans la partie américaine du Golfe du Mexique, pour Pacific Khamsin et Pacific Meltem ».

Informations sur la restructuration financière dans le cadre de la Protection du Chapitre 11

Le 31 juillet 2018, Pacific Drilling a déposé un plan de réorganisation dans le cadre de nos procédures du Chapitre 11 (le « Plan ») basé sur une proposition présentée à notre conseil d’administration par un groupe ad hoc de nos créanciers garantis (collectivement désignés « Groupe ad hoc »).

Aux termes de ce plan, nous prévoyons de lever 1,5 milliard USD de nouveau capital composé de 1,0 milliard USD sous forme de billets garantis de premier et de deuxième rang et de 500 millions USD de capitaux propres. Aux termes du Plan, les détenteurs actuels d’actions ordinaires de Pacific Drilling ne recevraient aucun recouvrement.

Le Plan a été élaboré au cours de discussions approfondies sur la médiation entre le conseil d'administration de Pacific Drilling et nos actionnaires. Le Plan renforcera le bilan de Pacific Drilling en réduisant son endettement et en lui fournissant une quantité substantielle de nouveaux capitaux. À la réalisation du Plan, la position de trésorerie de Pacific Drilling sera grandement améliorée et la position financière beaucoup plus forte dans laquelle nous nous trouverons nous permettra de tirer parti de notre flotte de navires dédiés au forage en eau profonde en prévision d'un marché amélioré pour les services de forage offshore.

Le 10 août 2018, nous avons déposé des motions auprès du Tribunal des faillites demandant (i) une ordonnance nous autorisant à conclure une lettre d’engagement ainsi que des accords apparentés concernant l’offre de nouveaux billets garantis de premier et deuxième rang, et à encourir et payer certains frais et/ou primes, indemnités, coûts et dépenses y afférents, et (ii) l’approbation de la Déclaration de divulgation.

Cependant, le 10 août 2018, le Tribunal des faillites a rendu une ordonnance exigeant que notre actionnaire majoritaire, Quantum Pacific (Gibraltar) Limited ainsi que les co-investisseurs potentiels (collectivement, le « Groupe QP »), le Groupe ad hoc et Pacific Drilling participent à une médiation supplémentaire jusqu’au 24 août 2018 afin d’explorer la possibilité que le Groupe QP et le Groupe ad hoc parviennent à un accord sur un plan consensuel.

Le Plan comprend une restructuration de bilan qui apportera un soutien plus solide à nos opérations. De plus, à la réalisation du Plan, nous prévoyons de payer intégralement toutes les créances commerciales non garanties. La réalisation du Plan est assujettie à l'approbation du tribunal de faillite, à l'achèvement des opérations de financement prévues et à d'autres conditions habituelles.

Commentaires sur les résultats financiers et l’exploitation au deuxième trimestre 2018

Le chiffre d’affaires du forage à forfait s’élevait au deuxième trimestre 2018 à 66,6 millions USD, dont un amortissement de 5,9 millions USD du produit constaté d’avance. À titre comparatif, au premier trimestre 2018, le chiffre d’affaires du forage à forfait s’élevait à 82,1 millions USD, dont un amortissement de 6,2 millions USD du produit constaté d’avance. La baisse du chiffre d’affaires est essentiellement imputable à un nombre moins élevé de jours de contrat pour le Pacific Santa Ana et le Pacific Bora.

Durant le deuxième trimestre, la flotte en exploitation de Pacific Drilling a atteint un coefficient d’efficacité moyen lié aux plateformes de forage, de 98,7 %. En incluant l’immobilisation relative aux services intégrés sur le Pacific Santa Ana, notre coefficient d’efficacité moyen était de 97,2 % pour le deuxième trimestre.

Les charges d’exploitation se chiffraient à 56,0 millions USD, contre 64,4 millions USD au premier trimestre 2018. La baisse des dépenses d’exploitation était essentiellement le résultat de l’achèvement du contrat de Pacific Santa Ana le 7 mai 2018. De plus, les coûts de mise en veille ont été réduits car trois de nos navires de forage à Las Palmas ont réalisé un trimestre entier d’économies de coûts liées à la modification du statut smart stack (empilement intelligent). Les coûts quotidiens moyens par plateforme des navires de forage smart-stacked modifiés étaient inférieurs à 8 000 USD.

Au deuxième trimestre 2018, les frais généraux et administratifs se sont élevés à 12,9 millions USD, contre 17,2 millions USD au premier trimestre 2018. À l’exception de certains frais de conseil juridiques et financiers, les frais généraux au titre des activités de la Société(a) ont atteint 11,3 millions USD au deuxième trimestre 2018, contre 11,6 millions USD au premier trimestre 2018.

Le BAIIA(b) ajusté du deuxième trimestre 2018 s’élevait à (2,5) millions USD, contre un BAIIA de 1,1 million USD au premier trimestre 2018.

Les dépenses d’intérêt pour le deuxième trimestre 2018 s’élevaient à 17.2 millions USD, contre 14,9 millions USD au premier trimestre 2018, essentiellement en raison de la hausse des taux d’intérêts sur notre endettement à taux variable et des intérêts échus au taux de défaut sur la Facilité de crédit renouvelable après avoir atteint son échéance planifiée en juin 2018. Nous n’avons pas de dépenses d’intérêts échus postérieurement à la Date de requête pour les Billets garantis de premier rang 2017, les Billets garantis de premier rang 2020, et le Prêt à terme garanti de premier rang B, car nous pensons qu’il est peu probable que cet intérêt soit traité en tant que frais admissibles dans le cadre de nos procédures en vertu du Chapitre 11.

La charge d'impôt sur le revenu au deuxième trimestre 2018 s’élevait à 0,5 million USD, contre 0,3 million USD au premier trimestre 2018.

Au cours du deuxième trimestre 2018, le flux de trésorerie lié à l’exploitation s’est élevé à (26,7) millions USD. Les soldes de trésorerie, y compris 8,5 millions USD de trésorerie affectée, ont totalisé 239,4 millions USD au 30 juin 2018.

Des informations supplémentaires sur nos résultats financiers et les procédures du Chapitre 11, y compris notre plan de réorganisation, figurent (i) dans le Formulaire 20-F de la Société contenant notre rapport annuel pour la période close au 31 décembre 2017 , tel que déposé auprès de la SEC, (ii) dans d’autres documents accessibles sur le site Web de la Société aux adresses www.pacificdrilling.com/investor-relations/sec-filings, et www.pacificdrilling.com/restructuring, ou (iii) par l’intermédiaire de la ligne d’information sur la restructuration de la Société, au +1 866-396-3566 (numéro gratuit), ou au +1 646-795-6175 (numéro international).

La Société prévoit de continuer à déposer les rapports trimestriels et annuels auprès de la SEC, qui seront également disponibles sur le site Web de la Société. La Société ne tiendra pas de conférence téléphonique sur les résultats, ce trimestre.

Notes de bas de page

(a) Les frais généraux au titre des activités de la Société sont une mesure financière non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus aux États-Unis). Pour consulter la définition des frais généraux au titre des activités de la Société et obtenir un rapprochement aux frais généraux et administratifs, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué de presse.

(b) Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour consulter la définition du BAIIA et du BAIIA ajusté, ainsi qu’un rapprochement au bénéfice net, veuillez vous référer aux annexes incluses dans le présent communiqué. La direction utilise ces mesures d’exploitation pour faire le suivi des résultats de la Société et considère que ces mesures fournissent un complément d’information qui illustre l’impact de notre efficacité d’exploitation ainsi que les coûts d’exploitation et de soutien, encourus pour assurer la performance du chiffre d’affaires.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent document constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « viser », « capacité à », « planifier », « a l’intention de », « potentiel », « projeté », « devrait », « fera », « ferait », ou d’autres termes similaires, ne revêtant généralement pas de caractère historique. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu'à la date des présentes, et la Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Nos énoncés prospectifs expriment des attentes ou des prévisions actuelles relatives à nos résultats ou à des événements potentiels futurs, y compris notre performance financière et opérationnelle future et nos soldes en espèces ; les coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats ; nos stratégies commerciales et les plans et objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commande ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d’économies ; l’impact potentiel de nos procédures en vertu du Chapitre 11 sur nos opérations futures et sur notre capacité à financer notre entreprise ; notre capacité à réaliser les transactions de restructuration visées par notre plan de réorganisation ; les coûts et dépenses estimés de notre plan de réorganisation ; et notre capacité à émerger de notre procédure en vertu du Chapitre 11 et de poursuivre nos activités.

Bien que nous soyons d’avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes et se basent sur un certain nombre de jugements ; de plus, les hypothèses à la date de ces déclarations, sont faites sur des événements futurs, dont un grand nombre sont en dehors de notre contrôle. Les événements et les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations, en raison d’une grande variété de facteurs, dont notamment si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser ou si nos hypothèses sous-jacentes devaient s'avérer être incorrectes.

Les facteurs importants susceptibles de provoquer une divergence significative entre les résultats réels et nos attentes comprennent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage offshore, comprenant la baisse des dépenses d’investissement de nos clients ; les variations de l’offre et de la demande en pétrole et gaz dans le monde ; la disponibilité de la plateforme et l’offre et la demande pour les navires de forage hautes spécifications et autres plateformes de forage en concurrence avec notre flotte ; les coûts liés aux empilements de plateformes ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour de nouveaux contrats de forage ou extensions ; notre capacité à négocier et conclure avec succès des contrats définitifs et à satisfaire d’autres conditions habituelles concernant des lettres d’intention et des lettres d’adjudication pour nos navires de forage ; notre niveau substantiel d’insolvabilité ; l’annulation, la renégociation, la résiliation ou la suspension possibles des contrats de forage à la suite de difficultés mécaniques, performances, variations du marché ou autres raisons ; notre capacité à poursuivre notre activité sur le long terme ; notre capacité à obtenir l’approbation du Tribunal des faillites concernant les motions ou autres requêtes faites auprès du Tribunal des faillites dans le cadre de nos procédures du Chapitre 11, notamment le contrôle stratégique en tant que débiteur non dessaisi ; notre capacité à confirmer et exécuter un plan de réorganisation ; les effets de nos procédures du Chapitre 11 sur nos opérations et accords, notamment nos relations avec les employés, autorités réglementaires, clients, fournisseurs, banques et autres sources de financement, compagnies d’assurance et autres tiers ; les effets des procédures du Chapitre 11 sur notre Société et sur les intérêts des diverses parties constitutives, dont les titulaires de nos actions ordinaires et instruments de la dette ; les décisions du Tribunal des faillites dans nos procédures du Chapitre 11 ainsi que le résultat de tout autre litige en cours, les questions d’arbitrage et le résultat de nos procédures du Chapitre 11 en général ; la période pendant laquelle nous exercerons notre activité aux termes de la protection du Chapitre 11 et la disponibilité continue du capital d’exploitation pendant la durée des procédures ; les risques associés aux motions tierces dans nos procédures du Chapitre 11, qui peuvent nuire à notre capacité à confirmer et exécuter un plan de réorganisation et de restructuration de manière générale ; les coûts de conseil plus élevés afin de compléter notre plan de réorganisation et notre capacité à réaliser nos activités et notre plan de restructuration de manière générale ; le risque que notre plan de réorganisation ne soit pas accepté ou confirmé, si tel est le cas il ne peut être garanti que nos procédures du Chapitre 11 se poursuivront et qu’elles ne seront pas converties en un cas de liquidation de Chapitre 7 ou que tout plan alternatif de réorganisation sera exécuté selon des termes aussi favorables pour les bénéficiaires de demandes et détenteurs de participation que les termes de notre plan ; notre capacité à accéder à un financement suffisant de débiteur non dessaisi ou à accéder à une garantie en espèces ; les effets potentiellement négatifs des procédures du Chapitre 11 sur nos liquidités, résultats des opérations, ou perspectives commerciales ; l’augmentation des frais administratifs et juridiques liés à nos procédures du Chapitre 11 et autres litiges, et les risques inhérents à une procédure de faillite ; le coût, la disponibilité et l’accès aux marchés financiers et de capitaux, notamment la capacité à obtenir un nouveau financement après la sortie de nos procédures du Chapitre 11 ; et les autres facteurs de risque décrits dans notre rapport annuel 2017 sur le Formulaire 20-F et nos rapports actuels sur le Formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

PACIFIC DRILLING S.A. (DÉBITEUR NON DESSAISI) ET FILIALES États consolidés des résultats condensés (en milliers USD, sauf données par action) (non audité) Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin 30 juin 31 mars 30 juin 2018 2018 2017 2018 2017 Chiffre d’affaires Forage à forfait $ 66 564 $ 82 069 $ 67 073 $ 148 633 $ 172 582 Coûts et charges Charges d’exploitation (55 968 ) (64 354 ) (64 988 ) (120 322 ) (125 436 ) Frais généraux et administratifs (12 881 ) (17 204 ) (20 149 ) (30 085 ) (42 610 ) Amortissement (70 070 ) (69 920 ) (69 863 ) (139 990 ) (139 494 ) (138 919 ) (151 478 ) (155 000 ) (290 397 ) (307 540 ) Perte d’exploitation (72 355 ) (69 409 ) (87 927 ) (141 764 ) (134 958 ) Autres produits (charges) Intérêts débiteurs (17 211 ) (14 929 ) (50 388 ) (32 140 ) (100 399 ) Éléments de réorganisation (13 477 ) (12 032 ) — (25 509 ) — Autres produits (charges) (223 ) 593 496 370 (233 ) Perte avant impôts (103 266 ) (95 777 ) (137 819 ) (199 043 ) (235 590 ) Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires (478 ) (274 ) (247 ) (752 ) (2 323 ) Perte nette $ (103 744 ) $ (96 051 ) $ (138 066 ) $ (199 795 ) $ (237 913 ) Perte par action ordinaire, de base $ (4,86 ) $ (4,50 ) $ (6,48 ) $ (9,36 ) $ (11,17 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, de base 21 366 21 339 21 317 21 352 21 295 Perte par action ordinaire, diluée $ (4,86 ) $ (4,50 ) $ (6,48 ) $ (9,36 ) $ (11,17 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, dilué 21 366 21 339 21 317 21 352 21 295

PACIFIC DRILLING S.A. (DÉBITEUR NON DESSAISI) ET FILIALES Bilans consolidés condensés (en milliers) (non audité) 30 juin 31 mars 31 décembre 2018 2018 2017 Ressources : Trésorerie et équivalents de trésorerie $ 230 871 $ 264 450 $ 308 948 Liquidités soumises à des restrictions 8 500 8 500 8 500 Comptes débiteurs, nets 37 593 49 193 40 909 Matériaux et fournitures 85 377 86 223 87 332 Coûts reportés, à court terme 11 748 12 789 14 892 Charges constatées d’avance et autres actifs à court terme 11 975 11 964 14 774 Total des actifs à court terme 386 064 433 119 475 355 Immobilisations corporelles, nettes 4 522 148 4 585 463 4 652 001 Comptes clients à long terme 202 575 202 575 202 575 Autres actifs 29 454 30 380 33 030 Total des actifs $ 5 140 241 $ 5 251 537 $ 5 362 961 Passif et fonds propres : Comptes créditeurs $ 15 134 $ 14 600 $ 11 959 Charges à payer 27 467 27 863 36 174 Intérêts courus 4 780 5 774 6 088 Produit constaté d’avance, à court terme 21 102 20 946 23 966 Total du passif à court terme 68 483 69 183 78 187 Produit constaté d’avance 3 353 8 308 12 973 Autre passif à long terme 30 039 30 963 32 323 Total du passif ne faisant pas l’objet d’un compromis 101 875 108 454 123 483 Passif faisant l’objet d’un compromis 3 084 807 3 086 417 3 087 677 Fonds propres : Actions ordinaires 214 213 213 Capital d’apport additionnel 2 367 630 2 367 187 2 366 464 Autre perte globale cumulée (14 107 ) (14 300 ) (14 493 ) Déficit accumulé (400 178 ) (296 434 ) (200 383 ) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 1 953 559 2 056 666 2 151 801 Total passif et fonds propres $ 5 140 241 $ 5 251 537 $ 5 362 961

PACIFIC DRILLING S.A. (DÉBITEUR NON DESSAISI) ET FILIALES États consolidés des flux de trésorerie condensés (en milliers) (non audité) Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin 30 juin 31 mars 30 juin 2018 2018 2017 2018 2017 Flux de trésorerie issu des activités d’exploitation : Perte nette $ (103 744 ) $ (96 051 ) $ (138 066 ) $ (199 795 ) $ (237 913 ) Ajustements visant à rapprocher la perte nette du flux net de trésorerie des activités d’exploitation : Amortissement 70 070 69 920 69 863 139 990 139 494 Amortissement du produit constaté d’avance (5 853 ) (6 150 ) (5 118 ) (12 003 ) (36 197 ) Amortissement des frais reportés 4 254 5 007 2 556 9 261 5 862 Amortissement des coûts de financement reportés — — 8 310 — 16 401 Amortissement des primes d’émission de dettes — — 314 — 619 Impôts sur le revenu reportés (646 ) (1 762 ) (959 ) (2 408 ) (51 ) Dépenses de rémunération à base d’actions 448 723 1 791 1 171 4 006 Éléments de réorganisation 2 170 4 707 — 6 877 — Variation des éléments d’actif et de passif : Comptes débiteurs 11 600 (8 284 ) 4 273 3 316 58 484 Matériaux et fournitures 846 1 109 513 1 955 1 710 Dépenses constatées d’avance et autres actifs (458 ) 4 329 (8 531 ) 3 871 (10 026 ) Comptes fournisseurs et charges à payer (6 294 ) (12 745 ) (10 687 ) (19 039 ) 5 734 Produit constaté d’avance 932 (1 413 ) 2 224 (481 ) 7 072 Trésorerie nette absorbée par l’exploitation (26 675 ) (40 610 ) (73 517 ) (67 285 ) (44 805 ) Flux de trésorerie issu des activités d’investissement : Dépenses d’investissement (6 900 ) (3 888 ) (3 297 ) (10 788 ) (13 424 ) Achat de valeurs mobilières disponibles à la vente — — (4 000 ) — (4 000 ) Trésorerie nette absorbée par les activités d’investissement (6 900 ) (3 888 ) (7 297 ) (10 788 ) (17 424 ) Flux de trésorerie issu des activités de financement : Paiements provenant d’actions émises au titre du plan de rémunération en actions (4 ) — (37 ) (4 ) (191 ) Paiements sur la dette à long terme — — (10 058 ) — (144 598 ) Paiements de coûts de financement — — (927 ) — (3 591 ) Trésorerie nette absorbée par les activités de financement (4 ) — (11 022 ) (4 ) (148 380 ) Baisse nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (33 579 ) (44 498 ) (91 836 ) (78 077 ) (210 609 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en début de période 272 950 317 448 507 395 317 448 626 168 Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie affectée en fin de période $ 239 371 $ 272 950 $ 415 559 $ 239 371 $ 415 559

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté exprime le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et éléments de réorganisation. Le BAIIA et le BAIIA ajusté ne constituent pas et ne doivent pas être considérés comme une alternative au bénéfice net, au bénéfice d’exploitation, aux flux de trésorerie liés à l’exploitation ou à toute autre mesure de performance financière présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR »), et il se peut que notre calcul du BAIIA et du BAIIA ajusté ne soit pas comparable à celui rapporté par d’autres sociétés. Le BAIIA et le BAIIA ajusté sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les opérations de la Société. La direction considère que le BAIIA et le BAIIA ajusté fournissent aux investisseurs des renseignements utiles sur la performance opérationnelle de la Société.

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES Données complémentaires : Rapprochement de la perte nette au BAIIA et au BAIIA ajusté, non conformes aux PCGR (en milliers) (non audité) Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin 30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin 2018 2018 2017 2018 2017 Perte nette $ (103 744 ) $ (96 051 ) $ (138 066 ) $ (199 795 ) $ (237 913 ) Plus : Intérêts débiteurs 17 211 14 929 50 388 32 140 100 399 Amortissement 70 070 69 920 69 863 139 990 139 494 Charge d’impôt sur le chiffre d’affaires 478 274 247 752 2 323 BAIIA $ (15 985 ) $ (10 928 ) $ (17 568 ) $ (26 913 ) $ 4 303 Plus : Éléments de réorganisation 13 477 12 032 — 25 509 — BAIIA ajusté $ (2 508 ) $ 1 104 $ (17 568 ) $ (1 404 ) $ 4 303

Rapprochement des frais généraux au titre des activités de la Société

Les frais généraux au titre des activités de la Société sont une mesure financière non conforme aux PCGR, définis comme les frais généraux et administratifs moins certains frais juridiques relatifs à la procédure d’arbitrage et aux litiges en matière de brevets, ainsi que les frais de conseils financiers et juridiques relatifs à nos efforts de restructuration de la dette avant la Date de requête. Les frais généraux au titre des activités de la Société sont inclus dans ce document, car ils sont utilisés par la direction pour mesurer les frais généraux soutenus au titre des activités de la Société. La direction estime que les frais généraux soutenus au titre des activités de la Société présentent des informations utiles pour les investisseurs, concernant l’impact financier des mesures d’économies de coûts de la Société et l’optimisation de la structure de soutien des frais généraux, au cours des périodes indiquées ci-dessous. Les mesures financières non-PCGR doivent être envisagées en plus des mesures financières présentées en conformité avec les PCGR, et non pas en remplacement de celles-ci.

PACIFIC DRILLING S.A. ET FILIALES Données supplémentaires : Rapprochement des frais généraux et administratifs, non conformes aux PCGR Frais généraux au titre des activités de la Société (en milliers) (non audité) Trois mois clos le Six mois clos le 30 juin 31 mars 30 juin 30 juin 30 juin 2018 2018 2017 2018 2017 Frais généraux et administratifs $ 12 881 $ 17 204 $ 20 149 $ 30 085 $ 42 610 Soustraire : Frais de conseils et juridiques (1 542 ) (5 648 ) (6 400 ) (7 190 ) (12 468 ) Frais généraux au titre des activités de la Société $ 11 339 $ 11 556 $ 13 749 $ 22 895 $ 30 142

