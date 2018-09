Pacific Drilling annonce une offre de billets garantis de premier rang pour un montant en capital cumulé de 700 millions USD

Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDQ) (« Pacific Drilling » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’une filiale en propriété exclusive et à finalité spécifique (« l’Émetteur du séquestre ») de la Société prévoit l’offre de 700 millions USD de capital cumulé de billets garantis par un privilège de premier rang arrivant à échéance cinq ans après leur émission, sous réserve des conditions du marché. L’offre sera exempte des conditions d’enregistrement prescrites par la loi Securities Act de 1933, telle qu’amendée (la « loi Securities Act »).

Les billets sont proposés en lien avec la restructuration de Pacific Drilling dans le cadre du Premier plan de réorganisation, conjoint amendé, déposé auprès du Tribunal américain des faillites, pour le district sud de New York, le 31 août 2018 (le « Plan »). Les produits nets de l’offre seront versés sur un compte de séquestre (le « Compte de séquestre ») créé et conservé par l’Émetteur du séquestre. Si le Plan proposé de Pacific Drilling est confirmé et que certaines conditions sont satisfaites au plus tard le 22 décembre 2018 (date à laquelle ces conditions sont satisfaites, la « Date de levée du séquestre »), l’Émetteur du séquestre fusionnera avec et dans Pacific Drilling, lequel deviendra le débiteur aux termes des billets. À la Date de levée du séquestre, les billets seront collectivement et séparément, et entièrement et irrévocablement garantis sur une base de garantie de premier rang par chaque filiale restreinte de Pacific Drilling (sous réserve de certaines exceptions), ainsi que sur une base de priorité de premier rang par la quasi-totalité des actifs de Pacific Drilling (sous réserve de certaines exceptions). Avant la Date de levée du séquestre, les billets seront des obligations générales de l’Émetteur du séquestre, garantis exclusivement par un privilège sur le Compte de séquestre. À la Date de levée du séquestre, les produits nets de l’offre seront libérés du Compte de séquestre afin de financer une partie des paiements aux créanciers prévus aux termes du Plan.

Les billets ainsi que les garanties y afférentes seront exclusivement proposés à des acquéreurs institutionnels qualifiés, conformément à la Règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières, et à des personnes résidant en dehors des États-Unis dans le cadre de transactions extérieures aux États-Unis, conformément à la Réglementation S de la loi Securities Act. Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act, et pourraient ne pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable, ou dans une transaction non assujettie aux obligations d’enregistrement de la loi Securities Act et de toute autre loi sur les valeurs mobilières, applicable.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. En outre, aucune vente de ces billets ne sera autorisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son accréditation en vertu des lois sur les valeurs mobilières des juridictions concernées.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage, de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

