Pacific Drilling émerge avec succès de la procédure en vertu du Chapitre 11

Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDQ) (la « Société ») a annoncé qu’à compter d’aujourd’hui, la Société et certains de ses créanciers affiliés en vertu du chapitre 11 étaient sortis de la faillite après avoir conclu avec succès les transactions de restructuration selon leur plan de réorganisation (le « Plan ») en vertu du Chapitre 11.

En relation avec la sortie de faillite, la Société a réuni 1,5 milliard USD de produit brut en nouveau capital, soit 1,0 milliard USD en nouveaux billets garantis et 500 millions USD en actions.

En vertu du Plan, la Société a converti environ 1,85 milliard USD en créances antérieures à la pétition de faillite, associées à l’échéance du prêt B , aux billets 2017 et aux billets 2020 de la Société, et a payé intégralement environ 1,2 milliard USD de créances liées à sa facilité de crédit garantie de premier rang, antérieure à la pétition de faillite, à la facilité de crédit renouvelable, et au financement de débiteur-exploitant postérieur à la pétition. Les créances des clients, des employés et les créances commerciales ordinaires sont restées intactes.

Le Plan a renforcé le bilan de la Société en réduisant considérablement son levier et en améliorant ses liquidités, avec environ 400 millions USD en espèces dès l’émergence, et aucune échéance de la dette jusqu’à la fin 2023, ce qui permet à la Société de tirer profit de sa flotte dédiée de navires foreurs en eau profonde, hautement sophistiqués, et ce, dans l’attente d’un marché plus porteur pour les services de forage en mer.

Suite à un regroupement d’actions et aux émissions d’actions ordinaires en relation avec le Plan, la Société dispose d’environ 75,0 millions d’actions en circulation. Les actions de la Société avant que celle-ci n’émerge de la procédure en vertu du chapitre 11 ont été diluées de telle sorte qu’elles représentent au total moins de 0,003 % des actions en circulation de la Société.

La Société a été conseillée principalement par Togut, Segal & Segal LLP et Jones Walker LLP.

Conformément au Plan, un Conseil d’administration de la Société, nouvellement constitué a été désigné ; il se compose de MM. W. Matt Ralls (président), Bernie G. Wolford Jr. et David Weinstein en tant que directeurs de classe A, et de MM. Daniel Han, Donald Platner et Kiran Ramineni en tant que directeurs de classe B.

De plus, la Société a annoncé aujourd’hui que M. Bernie G. Wolford Jr. avait été nommé au poste de président-directeur général de la Société, avec prise d’effet immédiate. M. Wolford remplace M. Paul T. Reese, qui occupait le poste de président-directeur général de la Société depuis le mois d’août 2017.

Avant de rejoindre la Société, M. Wolford occupait le poste de vice-président directeur des opérations de Noble Corporation (« Noble ») depuis février 2012, et de vice-président de l’excellence opérationnelle de mars 2010 à février 2012. M. Wolford a commencé sa carrière dans l’industrie du forage en mer avec Transworld Drilling Company en 1981, société qui a ensuite été rachetée par Noble.

« Au nom du conseil d’administration et de l’ensemble de la Société, je souhaite remercier M. Paul T. Reese pour les services rendus et ses contributions à la Société, en particulier pendant la réorganisation. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs », a déclaré M. W. Matt Ralls, président du conseil d’administration de la Société.

Des informations supplémentaires concernant la nouvelle structure du capital et des détails sur la restructuration de la Société sont disponibles sur le site Web en restructuration de la Société, à l’adresse www.pacificdrilling.com/restructuring, dans les documents de la Société déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières, à l’adresse www.pacificdrilling.com/investor-relations/sec-filings, et à travers la ligne d’information sur la restructuration de la Société, au +1 866-396-3566 (appel gratuit) ou au +1 646-795-6175 (numéro international).

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et technologiquement les plus modernes au monde. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Divulgations concernant les déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations et informations figurant dans le présent document constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations se reconnaissent généralement à l’emploi de termes tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « viser », « capacité à », « planifier », « a l’intention de », « potentiel », « projeté », « devrait », « fera », « ferait », ou d’autres termes similaires, ne revêtant généralement pas de caractère historique. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes, et la Société rejette toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

Nos déclarations prévisionnelles expriment nos attentes ou nos prévisions actuelles relatives à des résultats ou à des événements potentiels futurs, y compris notre performance financière et opérationnelle future et les soldes de trésorerie ; les coefficients d’efficacité du chiffre d’affaires ; les perspectives du marché ; les prédictions de tendances ; les futures opportunités de contrats clients ; les taux journaliers des contrats ; les stratégies commerciales et les plans et objectifs de la direction ; la durée estimée des contrats clients ; le portefeuille de commande ; les dépenses en capital prévues ; les prévisions en termes de coûts et d’économies ; et l’impact potentiel de notre procédure en vertu du Chapitre 11 sur nos opérations futures et sur notre capacité à financer notre entreprise.

Bien que nous soyons d’avis que les hypothèses et les attentes reflétées dans nos déclarations prévisionnelles sont raisonnables et de bonne foi, ces déclarations ne constituent pas des garanties, et les résultats futurs réels peuvent différer sensiblement en raison de divers facteurs. Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes et se basent sur un certain nombre de jugements ; de plus, les hypothèses, à la date de ces déclarations, sont faites sur des événements futurs, dont un grand nombre sont en dehors de notre contrôle. Les événements et les résultats réels peuvent varier sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations, en raison d’une grande variété de facteurs, notamment si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si nos hypothèses sous-jacentes devaient s’avérer être incorrectes.

Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer substantiellement de nos attentes comprennent : le marché mondial du pétrole et du gaz et son impact sur la demande pour nos services ; le marché du forage en mer, notamment la réduction des dépenses d’investissement par nos clients ; les variations au niveau mondial, de l’offre et de la demande relatives au pétrole et au gaz ; la disponibilité des appareils de forage et l’état de l’offre et de la demande pour des navires de forage hautement sophistiqués et pour d’autres plateformes de forage en concurrence avec notre flotte ; les coûts liés à l’empilement des plateformes ; notre capacité à conclure et négocier des conditions favorables pour les nouveaux contrats de forage ou les extensions de contrats ; notre capacité à conclure ou à exécuter des contrats définitifs et à satisfaire d’autres conditions habituelles ayant trait aux lettres d’intention ou d’attribution que nous recevons pour nos navires foreurs ; notre niveau substantiel d’endettement ; l’éventuelle annulation, renégociation, résiliation ou suspension de contrats de forage résultant de difficultés mécaniques, de performance, de changements du marché ou d’autres raisons ; notre capacité à mettre en œuvre nos plans commerciaux ; les effets de notre procédure finalisée en vertu du Chapitre 11 sur nos opérations futures ; et les autres facteurs de risque décrits dans notre rapport annuel 2017 sur Formulaire 20-F et nos rapports sur Formulaire 6-K. Ces documents sont disponibles sur notre site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com, ou sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

