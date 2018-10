Pacific Drilling publie un avis d’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires

Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDQ) (« Pacific Drilling » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir communiqué un avis d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ainsi qu’une déclaration de procuration (l’« avis ») pour une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 5 novembre 2018.

L’avis est adressé aux détenteurs d’actions ordinaires de la Société inscrits au 28 septembre 2018 en vue de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le 5 novembre 2018, à 10 h (Heure d’Europe centrale) au siège social de la Société, situé au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

L’avis est disponible sur le site Web de la Société à l’adresse www.pacificdrilling.com dans la sous-section « Événements et présentations » de la section « Relations avec les investisseurs ».

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et technologiquement les plus modernes au monde. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181026005514/fr/