Pacific Drilling se fait attribuer un contrat pour le Pacific Bora

Pacific Drilling S.A. (OTC : PACDQ) (« Pacific Drilling » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que son navire de forage en eau profonde, le Pacific Bora, s'est fait attribuer un contrat par Nigerian Agip Exploration Limited (une filiale d'Eni SpA) pour des opérations de forage au Nigeria. Le contrat porte sur un puits ferme et deux puits en option supplémentaires. Le contrat devrait commencer entre mi et fin novembre 2018 et le carnet de commande ferme du contrat est estimé à 9 millions USD.

Paul Reese, président-directeur général de Pacific Drilling, a commenté en ces termes : « Dans la foulée de notre annonce précédente concernant les nouveaux travaux du Pacific Santa Ana en Mauritanie, nous sommes heureux d'avoir décroché ce contrat pour le Bora. Il reflète notre solide expérience au Nigeria et notre engagement continu à fournir des services de forage exceptionnels à nos clients. »

Le Pacific Bora, qui se trouve actuellement au large d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, est un navire de forage en eau profonde à positionnement dynamique de sixième génération capable d'opérer dans des profondeurs d'eau allant jusqu'à 10 000 pieds et de forer des puits de plus de 37 000 pieds de profondeur.

À propos de Pacific Drilling

Grâce à ses navires de forage, les meilleurs de leur catégorie, et à son équipe extrêmement expérimentée, Pacific Drilling a pour mission de devenir le prestataire de prédilection de l’industrie en matière de services de forage en eau profonde à hautes spécifications. La flotte de sept navires de forage de Pacific Drilling constitue l’une des flottes les plus jeunes et les plus modernes au monde sur le plan technologique. Pacific Drilling a son siège principal au Luxembourg et à Houston. Pour de plus amples informations sur Pacific Drilling, notamment la situation actuelle de sa flotte, veuillez consulter son site Web à l’adresse www.pacificdrilling.com.

