Paiements: les codes QR remplacent les bulletins de versement dès vendredi

Berne (awp/ats) - Fini les bulletins de versement, il faudra impérativement utiliser des factures à code QR pour les paiements à partir du 1er octobre. Introduits progressivement depuis juillet 2020, ces codes visent à faciliter l'émission de factures et à simplifier leur règlement.

QR signifie "Quick Response" (réponse rapide), une désignation rappelant qu'un scan via une application sur un smartphone par exemple permet d'appeler rapidement les informations contenues dans la facture et de procéder à l'exécution. Plus besoin, pour peu qu'on arrive à scanner la facture QR, de saisir manuellement des données comme l'interminable numéro de référence. Toutes les informations nécessaires sont contenues automatiquement. De quoi prévenir des erreurs.

Cependant, pour les personnes ne voulant ou ne pouvant pas scanner, un paiement bancaire traditionnel via la saisie manuelle de l'IBAN et du numéro de référence (ainsi que du montant et du bénéficiaire) reste possible. Les clients pourront aussi toujours se munir de leur facture QR et continuer à se rendre au guichet postal ou de la banque. Mais plus aucune facture ne pourra être émise sans le fameux code.

Stratégie commune

Cette modernisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie numérique de la Confédération, en collaboration avec les milieux économiques, financiers et des représentants des consommateurs.

Les banques et La Poste sont préparées à faire face en cette fin de semaine à un afflux de demandes de clients et y répondront, indique Patrick Graf, de SIX Interbank Clearing, l'organisme qui gère, pour le compte de la Banque nationale suisse (BNS), le système de paiement interbancaire.

Chaque année, quelque 800 millions de factures sont émises en Suisse. Près de 80% d'entre elles aujourd'hui le sont déjà avec un QR code. La date butoir du 1er octobre risque cependant d'être émaillée de quelques couacs.

A noter que les ordres de paiements permanents enregistrés avec l'ancien modèle, par exemple pour le versement des loyers, devront être ajustés manuellement conformément au nouveau système.

ats/vj