Pakistan-Deux morts dans un attentat-suicide

QUETTA, Pakistan, 20 août (Reuters) - Un attentat-suicide visant un véhicule transportant des ressortissants chinois a fait deux morts et trois blessés dans le sud-ouest du Pakistan, ont annoncé vendredi les forces de police.

Les ressortissants chinois n'ont été que légèrement blessés, mais deux enfants ont été tués et trois autres blessés durant l'attaque.

L'Armée de libération du Baloutchistan, un groupe d'insurgés nationalistes, a revendiqué l'attaque.

Le Baloutchistan, une province située dans le sud-ouest du Pakistan, frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan, est la zone la plus déshéritée du pays mais elle dispose d'abondantes réserves de gaz naturel et de minerais. L'Armée de libération du Baloutchistan dit se battre contre une exploitation inéquitable des ressources naturelles de la région. (Raza Hassan, version française Camille Raynaud)