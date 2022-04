Pakistan-Shehbaz Sharif présente sa candidature pour devenir Premier ministre

ISLAMABAD, 10 avril (Reuters) - Shehbaz Sharif a présenté dimanche à l'Assemblée nationale sa candidature pour devenir le prochain Premier ministre du Pakistan, a annoncé son parti, pour remplacer Imran Khan renversé à la suite d'une motion de censure.

Le frère cadet de Nawaz Sharif, trois fois Premier ministre du Pakistan, a mené la fronde visant à destituer Imran Khan, 69 ans, ancien joueur vedette de l'équipe nationale de cricket devenu Premier ministre en 2018.

Shehbaz Sharif est donné favori pour devenir Premier ministre après un vote du parlement prévu lundi.

Le part d'Imran Khan, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Mouvement du Pakistan pour la justice), a de son côté présenté la candidature de l'ancien ministre des Affaires étrangères.

Imran Khan, qui est le premier Premier ministre à être écarté du pouvoir par une motion de censure, a tenté tout au long de la semaine à garder le pouvoir après une première tentative de l'opposition de le destituer.

Il a finalement été renversé dimanche à la suite de l'adoption d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, après des heures de confrontation tendue entre les élus de l'opposition et du parti au pouvoir.

L'opposition reproche à Imran Khan d'avoir échoué à redresser l'économie, mise à mal par la pandémie de coronavirus, et de ne pas avoir tenu ses promesses en matière de transparence et de contrôle de l'action du gouvernement.

La Cour suprême lui avait infligé un camouflet jeudi en jugeant anticonstitutionnelle sa manoeuvre du week-end dernier pour échapper à un vote de défiance de l'opposition.

Imran Khan, qui avait perdu la majorité à l'Assemblée nationale à la suite de défections au sein de la coalition au pouvoir, avait dissous la chambre basse et appelé à des élections générales anticipées.

La décision de la plus haute juridiction du pays avait abouti au rétablissement de la chambre et du gouvernement. (Reportage Asif Shahzad, Syed Reza Hassan et Gibran Naiyyar Peshimam, version française Matthieu Protard)