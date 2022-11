Pakistan-Un attentat suicide fait trois morts et 28 blessés

par Gul Yousafzai

QUETTA, 30 novembre (Reuters) - Un attentat suicide a fait trois morts et 28 blessés mercredi à Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, ont annoncé les autorités, indiquant qu'une patrouille de police avait été visée.

L'explosion, revendiquée par le Mouvement des taliban du Pakistan dans un message envoyé à Reuters, intervient alors que le groupe a rompu cette semaine un cessez-le-feu trouvé avec le gouvernement.

"Une explosion visant une patrouille de police a blessé plus de 30 personnes, dont 15 policiers", a déclaré un responsable des forces de l'ordre à Reuters. "Un policier, une femme et un enfant ont été tués."

La patrouille de police montait la garde devant un centre de vaccination contre la poliomyélite au moment de l'attentat, a-t-il ajouté.

Les militants islamistes qui sévissent au Pakistan prennent souvent pour cible des équipes de vaccination menant des campagnes contre la poliomyélite. Ils pensent en effet que l'Occident utilise ces campagnes pour les espionner.

La ville de Quetta est située dans la province du Baloutchistan, frontalière de l'Afghanistan et de l'Iran, où des groupes islamistes et séparatistes opèrent. (Reportage Gul Yousafzai à Quetta et Asif Shahzad à Islamabad, avec la contribution de Saud Mahsud à Dera Ismail Khan, rédigé par Shivam Patel; version française Camille Raynaud)