Le premier ministre pakistanais a demandé mercredi aux autorités civiles et militaires de mener une enquête conjointe sur l'attentat suicide qui a coûté la vie à cinq ingénieurs chinois, tout en réexaminant les mesures de sécurité prises dans le cadre de ses projets, ont indiqué des responsables.

L'incident de mardi était la troisième attaque majeure en une semaine contre les intérêts de la Chine dans le pays d'Asie du Sud, où Pékin a investi plus de 65 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure, dans le cadre de son initiative plus large "la Ceinture et la Route".

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a demandé qu'une "enquête conjointe approfondie soit menée, en utilisant toutes les ressources de l'État", a déclaré son bureau dans un communiqué.

Plus tôt, M. Sharif a présidé une réunion de responsables civils et militaires qui ont examiné les dispositions de sécurité pour la protection des ressortissants chinois et de leurs intérêts, a déclaré le ministre de l'information, Attaullah Tarar, sans donner plus de détails.

L'attentat de mardi n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Un kamikaze a précipité son véhicule sur un convoi d'ingénieurs chinois travaillant sur un projet hydroélectrique à Dasu, dans le nord-ouest du Pakistan, tuant six personnes.

Deux attentats précédents avaient visé une base aéronavale au Pakistan et un port stratégique utilisé par la Chine dans la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du pays, où Pékin a investi des milliards de dollars dans des projets d'infrastructure.

Dasu, où se trouve un important barrage, a déjà fait l'objet d'attaques par le passé. En 2021, l'explosion d'un bus a fait 13 morts, dont neuf Chinois, mais aucun groupe n'a revendiqué l'attentat.

Le Pakistan est le théâtre de deux insurrections, l'une montée par des islamistes et l'autre par des militants ethniques qui cherchent à faire sécession, irrités par ce qu'ils appellent la répartition inéquitable des ressources naturelles par le gouvernement.

Les intérêts chinois sont principalement visés par les militants ethniques qui cherchent à évincer Pékin du Baloutchistan, riche en minerais, mais cette région est loin du site de l'attaque de mardi.

Le Pakistan a mis en place une force de police et de l'armée pour assurer la sécurité des activités chinoises, selon des responsables.