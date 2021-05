Palantir autorise les paiements en bitcoins et envisage d'investir dans les crypto-monnaies.

11 mai (Reuters) - Palantir Technologies Inc, une société américaine d'analyse soutenue par Peter Thiel, a déclaré mardi qu'elle avait commencé à accepter le bitcoin comme moyen de paiement de la part de ses clients et qu'elle envisageait également d'investir dans les crypto-monnaies.

Cette annonce intervient alors que la plus grande cyrptocurrency du monde continue à être acceptée à travers Wall Street, avec des entreprises comme Tesla Inc permettant aux clients d'acheter des véhicules avec des bitcoins. Le constructeur de voitures électriques a également acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins plus tôt cette année, ce qui a propulsé ses prix à des niveaux record.

Palantir, qui a battu son chiffre d'affaires au premier trimestre après avoir conclu d'importants contrats avec des agences gouvernementales et des grandes entreprises, a vu ses actions augmenter d'environ 4 % dans des échanges volatils après avoir chuté de plus de 9 % avant la mise en marché.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires du trimestre en cours augmente de 43 % pour atteindre 360 millions de dollars. Les analystes s'attendaient à 344,31 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Connue principalement pour son travail avec les agences de défense et de renseignement du gouvernement américain, dont la Central Intelligence Agency, Palantir permet à ses clients d'intégrer leurs données à ses plateformes logicielles, ce qui les aide à obtenir une vue analytique de leurs opérations.

Palantir, cofondé en 2003 par le milliardaire Thiel qui a soutenu Donald Trump lors des élections présidentielles américaines de 2016, a courtisé sa part de controverses avec des analystes et des experts remettant en cause sa valorisation et soulevant des préoccupations de confidentialité autour des données auxquelles la société a accès.

Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 49% à 341,2 millions de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 332,23 millions de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Hors éléments, la société a réalisé un bénéfice de 4 cents par action, conforme aux attentes des analystes. (Reportage de Chavi Mehta à Bengaluru ; édition de Shinjini Ganguli)