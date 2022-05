Palantir et Trafigura visent à suivre les émissions de carbone pour l'industrie du pétrole et des métaux.

Palantir Technologies Inc et le négociant mondial de matières premières Trafigura ont jeté leur dévolu sur un nouveau marché, ont déclaré leurs directeurs généraux à Reuters lundi : le suivi des émissions de carbone pour le secteur du pétrole, du gaz, des métaux raffinés et des concentrés.

Les sociétés construisent une plateforme permettant aux majors pétrolières et autres entreprises de matières premières de vérifier l'impact environnemental de leurs chaînes d'approvisionnement, en appliquant les données de Trafigura au système d'exploitation de Palantir, connu sous le nom de Foundry.

Cet effort représente une opportunité potentiellement lucrative à long terme à un moment où les perspectives de revenus de Palantir n'ont pas répondu aux attentes, avec des actions en baisse de 57% cette année.

La société cofondée par l'entrepreneur milliardaire Peter Thiel en 2003 pour aider les opérations antiterroristes américaines tire désormais près de la moitié de ses ventes du secteur privé. BP PLC fait partie de ses clients extracteurs de combustibles fossiles, qui ont promis une transformation verte au cours des prochaines décennies.

Lors d'une interview conjointe à la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le directeur général de Palantir, Alex Karp, a déclaré : "Cela va être l'une des plus grandes choses que nous ayons jamais faites." Jeremy Weir, PDG de Trafigura, a déclaré que le marché est "massif. En termes de taille, je pense qu'il touche tout le monde".

L'idée est née d'un projet pilote l'année dernière. Le responsable mondial du commerce du carbone de Trafigura a approché Palantir avec le désir de mieux évaluer les empreintes carbone indirectes, connues sous le nom d'émissions "Scope Three".

Transformer l'essai en un partenariat de marketing conjoint représente un mode opératoire familier pour Palantir. La société, qui a récemment déménagé de Palo Alto, en Californie, à Denver, s'est déjà associée au constructeur d'avions Airbus SE pour vendre un "système d'exploitation central de l'industrie aérienne", selon le dernier rapport annuel de Palantir.

Les clients peuvent s'abonner à la nouvelle plate-forme et prendre part à ce que Palantir et Trafigura appellent un consortium. Ils n'ont pas divulgué les conditions financières.

Les préoccupations relatives à la sécurité énergétique alimentées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'ont pas atténué l'intérêt pour la durabilité, a déclaré M. Weir. "Nous avons un sérieux coup de barre, mais nous devons encore décarboniser", a-t-il déclaré.

Pour Palantir, la guerre, que Moscou a qualifiée d'"opération spéciale", a entre-temps créé un potentiel pour d'autres produits qu'elle a développés, comme le transfert sécurisé de données entre alliés.

"Vous devrez faire preuve d'imagination pour comprendre comment ces choses peuvent être utilisées, mais nous jouons un rôle crucial dans la sécurité de l'Occident", a déclaré Karp. (Reportage de Jeffrey Dastin et Dmitry Zhdannikov ; édition de Christopher Cushing et Alexander Smith)