Palantir prévoit un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le 2e trimestre ; s'attend à ce que la guerre en Ukraine stimule la croissance

Toutefois, l'entreprise, connue pour son travail avec l'armée américaine et la Central Intelligence Agency, a déclaré qu'elle voyait un "large éventail" de hausse potentielle de ses prévisions grâce aux opportunités découlant des "événements géopolitiques en développement", la guerre en Ukraine étant susceptible de stimuler les dépenses de défense des gouvernements.

Mais le ralentissement de la croissance des revenus de l'activité gouvernementale du fabricant de logiciels, qui a augmenté de 16 % au premier trimestre, a également suscité des inquiétudes.

En ce qui concerne la crise européenne, le Chief Operating Officer Shyam Sankar a déclaré que rien de ce qui résulte de la guerre ne se reflète au premier trimestre, mais Palantir a travaillé et investi en prévision de l'attribution de contrats par les gouvernements et s'attend à un "impact marginal" au deuxième trimestre et à une croissance plus importante au-delà.

Les analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la forte dépendance de Palantir vis-à-vis des contrats gouvernementaux. Ainsi, la société, qui ne fournit ses logiciels qu'aux États-Unis et à "ses alliés", s'est concentrée sur la signature de plus de contrats avec des clients commerciaux et a renforcé sa force de vente.

La société a affiché un chiffre d'affaires de 446,4 millions de dollars au premier trimestre, supérieur aux estimations de Refinitiv IBES de 443,4 millions de dollars, grâce à la vigueur de ses activités commerciales aux États-Unis. Cependant, elle a prévu des marges plus faibles en raison de l'augmentation des dépenses de vente et de marketing.

La société prévoit une marge d'exploitation ajustée de 20 % pour le trimestre en cours, contre 31 % l'année dernière.

La perte nette s'est réduite à 101,4 millions de dollars, soit 5 cents par action, contre 123,5 millions de dollars, soit 7 cents par action, un an plus tôt.

La société prévoit des revenus de 470 millions de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui implique une croissance de seulement 25 % d'une année sur l'autre, par rapport à une croissance de 49 % un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un revenu de 483,9 millions de dollars.