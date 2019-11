Paluel-Marmont Valorisation vend à AEW un immeuble de bureaux pour plus de 40 millions d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paluel-Marmont Valorisation, filiale immobilière de Compagnie Lebon spécialisée dans la structuration de club-deals immobiliers sur des opérations de création de valeur, a annoncé la vente à AEW, pour le compte d’un investisseur institutionnel, d’un immeuble de bureaux de 11 000 mètres carrés situé à Lyon Gerland pour plus de 40 millions d’euros. « Acquis en 2016, cet immeuble a fait l’objet d’un ambitieux programme de rénovation et héberge aujourd’hui la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de la région, Regus et DSC », a indiqué Paluel-Marmont Valorisation.