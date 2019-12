Panasonic Avionics fait équipe avec Eutelsat pour apporter la connectivité XTS à bord des avions en Europe et au Moyen-Orient

Regulatory News:

Panasonic Avionics Corporation (Panasonic), l’un des leaders du marché de la connectivité et du divertissement en vol, a signé un accord pluriannuel pour de la capacité en bande Ku sur deux charges utiles multifaisceaux à bord du satellite EUTELSAT 10B dont le lancement est prévu en 2022.

La signature de ce contrat avec Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) permettra à Panasonic de proposer aux compagnies aériennes et à leurs passagers un nouveau service de connectivité à très haut débit (XTS1) en bande Ku totalisant plusieurs gigahertz sur une vaste région en couverture de l'Europe, de l’Afrique et du Moyen Orient.

Panasonic entend poursuivre l'optimisation de son réseau mondial en fournissant davantage de capacité satellitaire à la pointe de la technologie dans les régions à forte densité de population afin de proposer à ses clients les services les plus performants, partout où ils voyagent. Ce satellite offre également des performances élevées sur des zones moins densément peuplées comme l'Afrique.

Ken Sain, Directeur général de Panasonic Avionics Corporation, a déclaré : « Panasonic Avionics continue d'investir dans son réseau de communication en bande Ku. Le contrat que nous signons avec un partenaire de longue date tel qu’Eutelsat, avec qui nous travaillons partout dans le monde, illustre notre stratégie qui vise à élargir en permanence notre réseau mondial par des capacités additionnelles, afin de créer de la valeur pour les transporteurs aériens qui sont nos clients en répondant aux besoins de leurs passagers. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Eutelsat à la conception de ce satellite, et nous sommes impatients de voir se concrétiser l’ensemble de nos efforts. »

Philippe Oliva, Directeur commercial d’Eutelsat, a ajouté : « Nous sommes ravis que Panasonic Avionics nous ait de nouveau choisis pour accroître ses ressources. L'engagement pris pour de la capacité sur notre prochain satellite EUTELSAT 10B reflète la qualité de la couverture offerte sur notre position à 10° Est ainsi que notre détermination à élaborer des solutions compétitives pour répondre à la demande croissante en connectivité aérienne partout dans le monde. »

EUTELSAT 10B sera le deuxième satellite XTS à rejoindre le réseau de communication de Panasonic dont le développement vise à répondre aux besoins croissants des compagnies aériennes et de leurs passagers pour les services de connectivité en vol, et à acheminer les ressources dans toutes les régions du monde où la demande en connectivité est la plus importante.

Le réseau de communication de Panasonic assure la fourniture de services tels que l'Internet à haut débit, la télévision en direct, la vidéo en continu, les applications VoIP, les services mobiles 4G avec évolutivité vers la 5G, et davantage de bande passante pour les applications réservées au personnel navigant. Ce réseau s'appuie sur le Customer Performance Center de Panasonic qui surveille activement les activités du réseau et les besoins en maintenance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, afin de favoriser les performances opérationnelles des compagnies aériennes.

Actuellement, quelque 2 200 avions desservant les couloirs aériens du monde entier ont recours au service mondial de connectivité à haut débit en vol de Panasonic.

A propos de Panasonic Avionics Corporation

Panasonic Avionics Corporation est le fournisseur mondial numéro un de systèmes de divertissement et de communications en vol. Les solutions proposées par la société américaine sont d'une qualité inégalée et bénéficient d'un service de maintenance hautement professionnel. Elles s'intègrent parfaitement dans la cabine, permettant à ses clients de proposer à leurs passagers un environnement de vol privilégié grâce à un vaste de choix de divertissements et des systèmes de communications améliorés, tout en réduisant les délais de mise sur le marché et le prix de revient.

Fondée en 1979, la société américaine Panasonic Avionics Corporation est une filiale de Panasonic Corporation of North America, principale filiale de Panasonic Corporation en Amérique du Nord. Son siège social est implanté à Lake Forest en Californie. Elle compte plus de 5 000 salariés et des opérations sur 80 sites dans le monde entier. La société a déployé plus de 14 300 systèmes IFE et 2 200 solutions de connectivité en vol auprès des plus grandes compagnies aériennes du monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.panasonic.aero

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse quelques 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour plus d’informations: www.eutelsat.com

1 XTS (eXtreme Throughput Satellite) : cette solution de Panasonic Avionics Corporation est un service de connectivité en vol opéré sur des satellites multifaisceaux de grande capacité HTS (High Throughput Satellite).

